خبير اقتصادى يكشف الخطط التى تعتمد عليها أمريكا للحفاظ على قوتها الاقتصادية

أكد الدكتور علاء رزق الخبير الاقتصادى ومدير المنتدى الاستراتيجى للتنمية، أن الاستراتيجية والخطط التى تعتمد عليها الولايات المتحدة الأمريكية للحفاظ على قوتها الاقتصادية تضمن لها القوة والريادة، وعلى رأس هذه الخطط والاستراتيجيات الاعتماد على مجموعة من القوانين تمنح الوكالات الأمريكية سلطة هائلة لإصدار استراتيجية اقتصادية، ومنها رقابة الصادرات، وهي أداة أساسية للسياسة الخارجية لتتحكم في المدخلات.

العقوبات الاقتصادية إحدى أهم السياسات الاقتصادية الأمريكية

وأكد الخبير الاقتصادي فى تصريح لـ"فيتو"، أن الولايات المتحدة تستخدم حاليًا ضوابط التصدير بشكل متزايد كأداة للأمن الاقتصادي، بهدف إعاقة نمو قطاع الذكاء الاصطناعي والرقائق المتقدمة في الصين، إذ يمكن أن يوفر التقدم في هذه المجالات فوائد عسكرية كبيرة.

كذلك من السياسات الاقتصادية الأمريكية العقوبات الاقتصادية، حيث يمكن أن تتخذ العقوبات الحديثة أشكالًا متنوعة، أيضا قوائم الرقابة الاستراتيجية، فتستخدم الولايات المتحدة مجموعة متنوعة من قوائم الرقابة الاستراتيجية على التجارة والاستثمار، والتي يمكن استخدامها لأغراض هجومية ودفاعية على حدٍ سواء.. تهدف هذه القوائم إلى منع الصادرات وإعادة التصدير، ونقل المعلومات وتدفق البيانات والمالية، وكذلك وضع قواعد تتعلق بالعقود الحكومية مع كيانات أجنبية أكبر، بدءًا من عقوبات روسيا وصولًا إلى ضوابط رقائق الذكاء الاصطناعي على الصين.



إنشاء مؤسسات دولية مثل: اتفاقية الجات ومنظمة التجارة العالمية

وواصل حديثه قائلا كذلك اعتمدت استراتيجية الولايات المتحدة الأمريكية الاقتصادية على إنشاء مؤسسات دولية مثل: اتفاقية الجات ومنظمة التجارة العالمية، والتي وضعت قواعد التجارة الدولية. وفي وقتٍ لاحق، وضعت المؤسسات المالية الدولية مثل: صندوق النقد الدولي والبنك الدولي أُطرًا للتعاون الاقتصادي الدولي.ومع ذلك، يتزايد الزخم في الولايات المتحدة للاستفادة بشكل أكبر من الجانب الوقائي للسياسة التجارية الاستراتيجية.

مجموعة من الرسوم الجمركية التي يمكن للرئيس الأمريكي فرضها

وتابع د. علاء رزق: ومن تلك الأدوات القسم 232، وهي مجموعة من الرسوم الجمركية التي يمكن للرئيس الأمريكي فرضها لأسباب تتعلق بالأمن القومي.ايضا الفقرة 301 من التعريفات الجمركية، وهي بند شامل يسمح للولايات المتحدة بفرض التعريفات الجمركية لتصحيح الممارسات التجارية الأجنبية غير العادلة. كذلك العلاقات التجارية الطبيعية الدائمة، يدعم هذا الإجراء بشكل أساسي الحزب الجمهوري؛ إذ سيؤدي إلغاء صفة العلاقات التجارية الطبيعية الدائمة إلى فرض نوع من "ضريبة الأمن القومي"؛ إذ يدفع المستهلكون علاوة سعرية على السلع الصينية الواردة. وأخيرا السياسة الصناعية والحوافز الإيجابية؛ إذ تهدف حزم رئيسية مثل: قانون خفض التضخم وقانون الرقائق والعلوم إلى دعم إنتاج الولايات المتحدة للتقنيات الخضراء وشبه الموصلات. وبالإضافة إلى هذه الحوافز الإيجابية لنقل الإنتاج والاستثمار إلى الولايات المتحدة، تتضمن هذه الحزم أيضًا "شروطًا ملزمة" تربط التمويل بأهداف السياسة الخارجية الأوسع نطاقا.

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