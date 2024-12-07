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الأرصاد تكشف حالة الطقس حتى نهاية الأسبوع

حالة الطقس الايام
حالة الطقس الايام المقبلة، فيتو
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 حالة الطقس الأيام المقبلة، أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة الأيام المقبلة، بدءا من الغد الأحد وحتى نهاية الأسبوع، حيث يسود طقس معتدل نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى مائل للدفء على الجنوب، بارد ليلا فى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

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الأرصاد الجوية تكشف حالة الطقس نهارا الأيام المقبلة

 حالة الطقس الأسبوع الجاري، ومن المتوقع أن يسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وعلى السواحل الشمالية ومائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

 

 كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس بارد ليلا على شمال البلاد وعلى جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء.

وفيما يلي درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة:

القاهرة الكبرى:

درجة الحرارة العظمى:22:23

درجة الحرارة الصغرى:14:15

السواحل الشمالية

درجة الحرارة العظمى: 21:22

درجة الحرارة الصغرى: 12:10

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى:22:23

درجة الحرارة الصغرى: 09:10

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:29:27

درجة الحرارة الصغرى: 12:13

 وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من شبورة مائية على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية على الطرق المؤدية من وإلى شمال ووسط سيناء والوجه البحري والسواحل الشمالية، والقاهرة الكبرى تكون كثيفة فى بعض المناطق يوم الأحد غدا.


حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم السبت 

 أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم السبت، ومن المتوقع أن يسود طقس مائل للبرودة على شمال البلاد معتدل على القاهرة الكبرى، مائل للدفء على شمال الصعيد وجنوب سيناء وعلى جنوب الصعيد، مائل للبرودة  ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.
 

طقس مائل للبرودة ليلا وفى الصباح الباكر

 كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس مائل للبرودة ليلا وفى الصباح الباكر على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وشمال الصعيد وعلى جنوب الصعيد وعلى السواحل الشمالية.
وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: الصغرى   14 والعظمى 23

العاصمة الإدارية: الصغرى 12 والعظمى 22

6 أكتوبر: الصغرى 11 والعظمى 22

بنها: الصغرى 13 والعظمى  23

الإسكندرية: الصغرى 11 والعظمى 23

العلمين الجديدة: الصغرى 11 والعظمى 22

مطروح: الصغرى 12 والعظمى 23

سيوة: الصغرى 08   والعظمى 20

كاترين الصغرى 01 والعظمى 20

بورسعيد الصغرى 15 العظمى 22

الزقازيق: الصغرى 12 والعظمى 23

الإسماعيلية الصغرى 12 والعظمى  24

السويس: الصغرى 12 والعظمى 23

شرم الشيخ الصغرى 18 والعظمى 27

الغردقة الصغرى 17 والعظمى 27

الفيوم: الصغرى 10  والعظمى 23

بنى سويف الصغرى 09 والعظمى 23

المنيا: الصغرى 09 والعظمى 23

أسيوط الصغرى 09 والعظمى 24

سوهاج الصغرى  10 والعظمى 25

الأقصر الصغرى 11 والعظمى 27

أسوان: الصغرى 11 والعظمى 27

وتكون حالة البحر الأبيض المتوسط خفيف ويصل ارتفاع الأمواج من 0.5:1.5متر  .

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية فى نشرة طقس اليوم، أن حالة البحر الأحمر  تكون خفيفا ويصل ارتفاع الأمواج من 0.5:1.5 متر.

كما تظهر الشبورة المائية الصباحية قد تكون كثيفة على الطرق السريعة والقريبة من المسطحات المائية  والطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى وشمال الوجه البحرى والسواحل الشمالية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد.
 

كما تنشط الرياح على جنوب سيناء والسواحل الشمالية وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

كما وجهت الدكتورة إيمان شاكر، رئيس هيئة الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية بعض النصائح للمواطنين لمواجهة التقلبات الجوية، حيث نصحت بارتداء الملابس الشتوية وارتداء جاكت فى الصباح الباكر وليلا خاصة لكبار السن والأطفال.

كما نصحت بالابتعاد عن الأشجار والبلكونات المتهالكة وعدم الوقوف أسفل اللوحات المعدنية

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