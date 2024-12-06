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أخبار مصر

تصل لـ 1 مئوية بـ كاترين، درجات الحرارة غدا السبت 07 -12- 2024

درجات الحرارة غدا،
درجات الحرارة غدا، فيتو

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا السبت ومن المتوقع أن  يسود طقس مائل للبرودة  على شمال البلاد معتدل على  القاهرة الكبرى، مائل للدفء على شمال الصعيد وجنوب سيناء وعلى جنوب الصعيد،مائلا للبرودة  ليلا وفى الصباح الباكر  على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا السبت 7- 12- 2024

إحداهما تستمر حتى الثلاثاء، الأرصاد تحذر من ظاهرتين مقلقتين تضربان مصر


 الأرصاد الجوية: طقس مائلا للبرودة ليلا وفى الصباح الباكر

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس مائل للبرودة ليلا  وفى الصباح الباكر على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، وشمال الصعيد وعلى جنوب الصعيد، وعلى السواحل الشمالية.

 


وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: الصغرى   14 والعظمى 23

العاصمة الإدارية: الصغرى 12 والعظمى 22

6 أكتوبر: الصغرى 11 والعظمى 22

بنها: الصغرى 13 والعظمى  23

الإسكندرية: الصغرى 11 والعظمى 23

العلمين الجديدة: الصغرى 11 والعظمى 22

مطروح: الصغرى 12 والعظمى 23

سيوة: الصغرى 08   والعظمى 20

كاترين الصغرى 01 والعظمى 20

بورسعيد الصغرى 15 العظمى 22

الزقازيق: الصغرى 12 والعظمى 23

الإسماعيلية الصغرى 12 والعظمى  24

السويس: الصغرى 12 والعظمى 23

شرم الشيخ الصغرى 18 والعظمى 27

الغردقة الصغرى 17 والعظمى 27

الفيوم: الصغرى 10  والعظمى 23

بنى سويف الصغرى 09 والعظمى 23

المنيا: الصغرى 09 والعظمى 23

أسيوط الصغرى 09 والعظمى 24

سوهاج الصغرى  10 والعظمى 25

الأقصر الصغرى 11 والعظمى 27

أسوان: الصغرى 11 والعظمى 27

وتكون حالة البحر الأبيض المتوسط خفيف ويصل ارتفاع الامواج من 0.5:1.5متر  .

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية فى نشرة طقس الغد أن حالة البحر الأحمر  تكون خفيف ويصل ارتفاع الأمواج من 0.5:1.5 متر.

كما تظهر الشبورة المائية الصباحية   قد تكون كثيفة على الطرق السريعة والقريبة من المسطحات المائية  والطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى وشمال الوجه البحرى والسواحل الشمالية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد.

كما تنشط الرياح على جنوب سيناء والسواحل الشمالية وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

كما وجهت الدكتورة ايمان شاكر، رئيس هيئة الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية بعض النصائح للمواطنين لمواجهة التقلبات الجوية، حيث نصحت بارتداء الملابس الشتوية وارتداء جاكت فى الصباح الباكر وليلا خاصة لكبار السن والأطفال.

كما نصحت بالابتعاد عن الأشجار والبلكونات المتهالكة وعدم الوقوف أسفل اللوحات المعدنية


 

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