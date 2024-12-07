السبت 07 ديسمبر 2024
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رياضة

آخر التطورات في صفقة إيجاريا مع الزمالك

أوفي إيجاريا، فيتو
أوفي إيجاريا، فيتو

الزمالك، كشف مصدر بنادي الزمالك عن آخر تطورات صفقة أوفي إيجاريا لاعب فريق ليفربول الإنجليزي السابق، والتفاوض مع القلعة البيضاء.

وقال المصدر: حتى الآن لم يرسل نادي الزمالك تذاكر الطيران إلى اللاعب.. الأمور متوقفة على نسبة مقدم العقد التي سيحصل عليها اللاعب، وفي حالة اكتمال المفاوضات مع اللاعب سيتم إرسال تذاكر الطيران للاعب.

 

مواجهة إنيمبا النيجيري غدًا

 ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، لمواجهة نظيره إنيمبا النيجيري غدًا الأحد باستاد جودسويل أكبابيو الدولي في نيجيريا، ضمن مباريات الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

الزمالك
الزمالك، فيتو

موعد مباراة الزمالك وإنيمبا في الكونفدرالية 

ويلتقي الزمالك مع إنيمبا النيجيري غدًا الأحد في السادسة مساءً باستاد جودسويل أكبابيو الدولي في نيجيريا، ضمن مباريات الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

 

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وإنيمبا في الكونفدرالية 

 تنقل مباراة الزمالك وإنيمبا النيجيري عبر شبكة قنوات “بي إن سبورت” الناقل الحصري لبطولة الكونفدرالية الأفريقية. 

أحمد سليمان رئيسًا لبعثة الزمالك في نيجيريا 

وقرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب تولي أحمد سليمان عضو مجلس الإدارة، والمشرف على الكرة رئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم، استعدادًا لخوض مباراة إنيمبا في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

جدير بالذكر أن الزمالك فاز في الجولة الأولى على بلاك بولز بطل موزمبيق بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما يوم الأربعاء الماضي باستاد القاهرة الدولي.

 

الزمالك 
الزمالك، فيتو 

فوز الزمالك على غزل المحلة 

 وفاز فريق الزمالك على غزل المحلة برباعية دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد غزل المحلة في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 9 نقاط.

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