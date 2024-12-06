تحديد موعد المؤتمر الصحفي لمباراة الزمالك وإنيمبا في الكونفدرالية

يُعقد المؤتمر الصحفي للبرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في الثانية عشرة ظهر غدًا السبت بتوقيت نيجيريا، الواحدة ظهرًا بتوقيت القاهرة، للحديث عن مباراة الأبيض أمام إنيمبا النيجيري في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

المؤتمر الصحفي لمباراة الزمالك وإنيمبا النيجيري

وتقرر تواجد حسام عبد المجيد مدافع الفريق في المؤتمر الصحفي للحديث عن المباراة المرتقبة أمام بطل نيجيريا.

وفي سياق متصل يٌعقد المؤتمر الصحفي الخاص بـ"إيما أولاريواجي" المدير الفني لفريق إنيمبا في الثانية عشرة والنصف ظهر غدًا السبت بتوقيت نيجيريا، الواحدة والنصف ظهرًا بتوقيت القاهرة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، لمواجهة نظيره إنيمبا النيجيري يوم الأحد المقبل بإستاد جودسويل أكبابيو الدولي في نيجيريا، ضمن مباريات الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

مشوار الزمالك في الكونفدرالية

خاض الزمالك 3 مباريات في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية للموسم الحالي، بواقع مباراتين في دور الـ32 ومباراة في دور المجموعات.

وحقق الزمالك الفوز في المباريات الثلاث، حيث انتصر على البوليس الكيني في دور الـ32 ذهابا 1-0 وإيابا 2-1، فيما فاز على بلاك بولز في أول جولة بدور المجموعات 2-0.

موعد مباراة الزمالك وإنيمبا في الكونفدرالية

ويلتقي الزمالك مع إنيمبا النيجيري يوم الأحد الموافق 8 ديسمبر الجاري في السادسة مساءً باستاد جودسويل أكبابيو الدولي في نيجيريا، ضمن مباريات الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وإنيمبا في الكونفدرالية

تنقل مباراة الزمالك وإنيمبا النيجيري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الناقل الحصري لبطولة الكونفدرالية الإفريقية.

أحمد سليمان رئيسًا لبعثة الزمالك في نيجيريا

وقرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب تولي أحمد سليمان عضو مجلس الإدارة والمشرف على الكرة رئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك في مباراة إنيمبا.

الزمالك، فيتو

فوز الزمالك على غزل المحلة

وفاز فريق الزمالك على غزل المحلة برباعية دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد غزل المحلة في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 9 نقاط.

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