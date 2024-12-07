"المحامين" تفوض هيئة المكتب في تحديد موعد انعقاد جمعية عمومية لدمج "فرعيتي البحيرة"

ناقش مجلس نقابة المحامين، في اجتماعه اليوم برئاسة عبدالحليم علام، الطلبات المقدمة من نقابتي شمال وجنوب البحيرة، ونقابة جنوب أسيوط، بشأن الدمج.

دمج النقابات الفرعية

وقال النقيب عبد الحليم علام: في حالات الدمج إذا رغبت مجالس أي نقابات فرعية في محافظة ما، في الدمج فلا مانع لدينا طالما كانت المجالس متفقة، وخاصة أن إتمام الأمر في أيدي الجمعيات العمومية فقط.

دمج نقابتي البحيرة

ووافق المجلس على الطلب المقدم من نقابتي البحيرة، كما أرجأ البت في الطلب المقدم من نقابة جنوب أسيوط لحين موافقة مجلس نقابة شمال أسيوط، مع تفوض هيئة المكتب في تحديد الموعد المناسب لانعقاد الجمعيات العمومية بعد أخذ رأي وموافقة الجهات المعنية.

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