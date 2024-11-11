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سياسة

بعد ثبوت تلاعبهما بخطابات العلاج، نقيب المحامين يحيل اثنين من موظفي النقابة للنيابة

نقابة المحامين، فيتو
نقابة المحامين، فيتو

قرر عبد الحليم علام، نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب، إحالة اثنين من موظفي النقابة العامة للنيابة العامة، مع وقفهم عن العمل، وذلك بعد تحقيق تم إجراؤه معهما؛ بعد ثبوت التلاعب في خطابات العلاج، ومراجعة المطالبات.

نقابة المحامين 

وشدد نقيب المحامين، على جميع موظفي النقابة العامة والفرعيات بضرورة الالتزام بالتعليمات والقانون.

وقائع فساد لنقابة المحامين 

وكانت إدارة مراجعة أعمال موظفي النقابة العامة والنقابات الفرعية قد لاحظت بعض المخالفات، وتمت إحالتها للتحقيق.


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نقابة المحامين المحامين عبد الحليم علام نقيب ا للمحامين

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