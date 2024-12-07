السبت 07 ديسمبر 2024
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حوادث

ضبط 7 شركات سياحية ومكاتب دون ترخيص للنصب على راغبي الحج والعمرة

ضبط 7 شركات سياحية
ضبط 7 شركات سياحية ومكاتب بدون ترخيص للنصب على راغبي الحج

 واصلت  أجهزة وزارة الداخلية ، حملاتها حيال الشركات والمكاتب السياحية " دون ترخيص" ، والتى أسفرت عن ضبط 7 شركات ومكاتب خلال الـ 24 ساعة الماضية.
          

ضبط شركات النصب على راغبي الحج والعمرة 

 أكدت معلومات وتحريات  قطاع الأمن العام قيام (4 شركات، 3 مكاتب "بدون ترخيص") بالنصب والإحتيال على  على راغبي الحج والعمرة والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تنظيم برامج سياحية مختلفة لهم وإيهامهم بأنها شركات سياحية مرخصة "على خلاف الحقيقة"، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الإجتماعى واتخاذهم مقرات لإدارتها بشقق مستأجرة لفترات مؤقتة.

 

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط القائمين على إدارتها، وعثر بداخل تلك الشركات والمكاتب على عدد من المضبوطات أبرزها (أختام خاصة بالشركات والمكاتب  - صور جوازات سفر لأجانب – تذاكر طيران – مجموعة من كروت الدعاية - تأشيرات زيارة – دفاتر إيصالات استلام نقدية – برامج عمرة)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار  العرض على النيابة العامة.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما فى مجال ضبط المخالفات المتعلقة بالأمن السياحي وإحكام الرقابة على الشركات التى تعمل بمجال السياحة "بدون ترخيص"، تحسبًا لقيام القائمين على تلك الشركات بالنصب والاحتيال على المواطنين تحت زعم تنظيم رحلات ( حج – عمرة – برامج سياحية).

 

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