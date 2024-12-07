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دورة تثقيفية للعاملين بالبناء والأخشاب حول مهارات العمل النقابي

اتحاد عمال مصر،فيتو
اتحاد عمال مصر،فيتو

عقدت النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، برئاسة عبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، دورة تثقيفية حول مهارات العمل النقابي، لعدد من اللجان النقابية بمحافظة الإسكندرية.

استمرت الدورة التثقيفية على مدار يومين بمقر اللجنة النقابية المهنية بمحافظة الإسكندرية، بحضور محمد حسن، نائب رئيس النقابة العامة، وفتحي عبد اللطيف، رئيس اتحاد عمال الإسكندرية سابقا.

قدم الدورة التثقيفية، محمد السيد، وكيل وزارة القوى العاملة بالإسكندرية الأسبق، والدكتور أحمد عبد القادر، وكيل وزارة التأمينات الأسبق، بمشاركة  ممثلين عن اللجان النقابية للعاملين في قطاع التشييد والبناء والمقاولات.

 

اللجان النقابية المختلفة في قطاعات البناء والأخشاب

 

جاءت الدورة التثقيفية، في ضوء اهتمام النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، برفع الوعي النقابي لدى ممثلي العاملين في اللجان النقابية المختلفة في قطاعات البناء والأخشاب، وكذلك قطاع المقاولات.

وشهدت الدورة التثقيفية، مناقشة سبل تعزيز قدرات ممثلي العاملين، وأهمية درايتهم بالقوانين واللوائح المنظمة لعلاقات العمل، بما يعود بالنفع على جميع العاملين.

وخلال الدورة التثقيفية، تم التأكيد على أهمية استمرار الندوات والدورات التي تستهدف بناء جيل من النقابيين الذين يمتلكون الأدوات التي تمكنهم من الحفاظ على حقوق العمال، وبما يساهم في دوران عجلة الإنتاج لصالح الاقتصاد الوطني.

كما شهدت الندوة النقاش حول مشروع قانون العمل، الذي تناقشه لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، والذي يستهدف تحقيق التوازن بين أطراف العملية الإنتاجية.

 

طموحات العاملين في القطاع الخاص

 

وتم التأكيد على ضرورة أن يخرج التشريع الجديد بما يحقق آمال وطموحات العاملين في القطاع الخاص، وبما يعزز الأمان الوظيفي، وكذلك تلافي بعض الملاحظات القانون الحالي.

 

معايير السلامة والصحة المهنية

 

وأكد المحاضرون، أهمية رفع وعي العاملين بمعايير السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، لما لها من تأثير في الحفاظ على العاملين من ناحية، وعلى استمرار العمل والإنتاج الذي يدعم الاقتصاد من ناحية أخرى.

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