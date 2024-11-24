اتحاد عمال مصر فى دوامة.. وزير سابق يصر على العودة لرئاسته.. وغموض حول انعقاد الجمعية العمومية

ينتظر الملايين من عمال مصر، عقد جمعية عمومية لانتخاب رئيس جديد لاتحاد عمال مصر، بعد تعيين عبد المنعم الجمل قائمًا بأعمال رئيس الاتحاد.

وجاءت تولية “الجمل” للمنصب، عقب خلافات طويلة بين قيادات اتحاد العمال ووزير العمل السابق، حسن شحاتة، إذ أصرّ الأخير على العودة لمنصبه بعد تركه للوزارة، وتواصل مع قيادات فى الاتحاد لتنفيذ ذلك.

ومع ذلك، قرر مجلس إدارة الاتحاد تأجيل الاجتماع بعد هذه الاتصالات، مما دفع شحاتة إلى التأكيد بأنه حصل على فتوى قانونية تمكنه من استكمال دورته النقابية كرئيس للاتحاد حتى نهاية الدورة الحالية فى عام 2026.

الفتوى تحسم الجدل

فى المقابل، أرسل الاتحاد مذكرة قانونية لوزارة العمل تؤكد عدم أحقية شحاتة فى العودة للمنصب، وطالب الوزارة بتوضيح موقفها، وردت الوزارة بأنها لم تصدر أى فتوى بهذا الشأن، وأحالت الأمر إلى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة.

وأكدت فتوى الجمعية العمومية للفتوى والتشريع بمجلس الدولة أنه لا يجوز لوزير العمل السابق العودة إلى منصب رئيس الاتحاد، وأشارت إلى أن المادة 44 من القانون 213 لسنة 2017 تنص على أن المنصب يجب أن يشغله الحاصل على ثانى أعلى عدد من الأصوات فى الانتخابات السابقة، وهو عادل عبد الفضيل.

رغبة فى التأجيل

بعد تعيين محمد جبران وزيرًا للعمل، اجتمع مجلس إدارة الاتحاد لتكليف عبد المنعم الجمل قائمًا بالأعمال، وخاطب الوزير لعقد الجمعية العمومية. ومع ذلك، تأخر عقد الجمعية بسبب انتظار الفتوى القانونية التى حسمت الأمر لاحقًا.

مصدر من مجلس إدارة الاتحاد أكد أن الأعضاء توقعوا إعلان جدول زمنى لعقد الجمعية العمومية فور صدور الفتوى، لكنهم فوجئوا بعملية تسويف، حيث ألقى الوزير المسئولية على رئيس الاتحاد لتحديد موعد الجمعية.

وأشار المصدر إلى أن عبد المنعم الجمل وعد بعقد اجتماع لوضع موعد محدد للجمعية العمومية، إلا أن الاجتماعات تُؤجل أسبوعًا تلو الآخر، مما يعكس عدم جدية فى اتخاذ القرار، كما أكد أن هناك اتجاهًا داخل المجلس للإبقاء على عبد المنعم الجمل قائمًا بالأعمال حتى نهاية الدورة النقابية فى عام 2026، نظرًا لتكلفة الانتخابات والوقت المتبقى للدورة الحالية.

مصدر آخر داخل الاتحاد أوضح أن قرار عقد الجمعية العمومية هو مسئولية مجلس الإدارة، مشيرًا إلى أنه خلال الأيام المقبلة قد يتم التوصل إلى اتفاق بين أعضاء المجلس إما بالتعجيل بعقد الجمعية أو الإبقاء على الوضع الحالى حتى الانتخابات المقبلة.

فى سياق متصل، شددت الفتوى الصادرة عن مجلس الدولة على أن عودة حسن شحاتة لرئاسة الاتحاد غير قانونية، مما يعزز موقف عادل عبد الفضيل كأحق المرشحين للمنصب.

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