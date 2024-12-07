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بتكلفة 18.7 مليون جنيه، افتتاح مدرسة دماط الثانوية التجارية بالغربية

بتكلفة 18.7 مليون
بتكلفة 18.7 مليون جنيه،افتتاح مدرسة دماط الثانوية التجارية

أناب اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، نائبه الدكتور محمود عيسى لافتتاح مدرسة دماط الثانوية التجارية بمركز قطور، بتكلفة 18.7 مليون جنيه والتي تم إنشاؤها وفقًا لأحدث المعايير التربوية والفنية وتعد المدرسة إضافة نوعية إلى التعليم الفني في المحافظة.

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خطة الدولة لتطوير التعليم الفني وربطه بسوق العمل

 جاء ذلك  في إطار خطة الدولة لتطوير التعليم الفني وربطه بسوق العمل، وبحضور المهندس علي عبد الستار السكرتير العام المساعد، ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بـ محافظة الغربية،المهندس محمد سلامة مدير هيئة الأبنية التعليمية بالغربية.

مقامة على مساحة 2718.58 متر مربع

وعقب الافتتاح وإزاحة الستار عن اللوحة التذكارية للمدرسة وسط سعادة الأهالي استمع نائب المحافظ والحضور إلى شرح من مدير هيئة الأبنية التعليمية بـ محافظة الغربية عن المدرسة المقامة على مساحة 2718.58 متر مربع تتضمن 20 فصلًا دراسيًا بالإضافة الى المرافق التعليمية 3 معامل حاسب آلي حديثة، مكتبة متطورة لتشجيع البحث والمعرفة، قاعات أنشطة متعددة الاستخدامات، مكاتب إدارية مجهزة بالكامل، ملاعب رياضية تشمل ملعبًا خماسيًا ومناطق خضراء مفتوحة، مساحات للاجتماعات والفعاليات الطلابية.

إشادة بحجم الأعمال والتجهيزات 

وحرص الحضور على تفقد المدرسة والفصول الدراسية، مشيدين بحجم الأعمال والتجهيزات، ونقل الدكتور محمود عيسى تحيات اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية الذي يحرص دائما على دعم التعليم الفني  كونه الركيزة الأساسية لبناء كوادر وطنية قادرة على دعم الاقتصاد المصري، مشيرا إلى أن هذه المدرسة تمثل نموذجًا للاستثمار في مستقبل الأجيال القادمة، وهو ما يتماشى مع رؤية القيادة السياسية لتطوير التعليم الفني وربطه بسوق العمل.

المدرسة تعمل وفق منهجية الجدارات

وأكد أن التعليم الفني يعد أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة في مصر، مشيرًا إلى أن المدرسة تعمل وفق منهجية الجدارات، التي تهدف إلى تمكين الطلاب من اكتساب المهارات العملية والتطبيقية اللازمة لسوق العمل، مشيرا أن هذه المدرسة تأتي كجزء من خطة المحافظة لتطوير التعليم الفني وربطه بمتطلبات الاقتصاد المحلي والإقليمي.

   التعليم الفني قاطرة التنمية الاقتصادية

وأضاف  أن التعليم الفني هو قاطرة التنمية الاقتصادية، حيث نسعى جاهدين لتطوير البنية التحتية للمدارس الفنية، وتزويدها بأحدث الإمكانيات لتخريج كوادر قادرة على مواجهة تحديات سوق العمل، مشيرا إلى أن محافظة الغربية تضم 106 مدارس للتعليم الفني على مستوى مراكز ومدن، تعمل جميعها على توفير تعليم عالي الجودة يُسهم في إعداد الكوادر الفنية المؤهلة لتلبية احتياجات سوق العمل، ليس فقط على المستوى المحلي، بل والإقليمي والدولي أيضًا.

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