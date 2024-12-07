السبت 07 ديسمبر 2024
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حوادث

طلاب المدارس في زيارة للإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة وبني سويف

الحماية المدنية بالقاهرة
الحماية المدنية بالقاهرة وبنى سويف تستقبل طلاب المدارس

استقبلت  الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة زيارة لعدد من طلاب إحدى المدارس، للتعرف على الدور الذي يقوم به رجال الحماية المدنية في حماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم، وتعريفهم بمبادئ مواجهة الحريق والحفاظ على أنفسهم من أخطارها.

 

 كما تم تنظيم بيان عملى لكيفية التعامل مع بلاغات الحريق المختلفة وشرح لكيفية الحماية من أخطار الحريق والتعامل معها حال وقوعها، وتم توزيع بعض الهدايا العينية عليهم (أعلام – كتيبات إرشادية بقواعد وتعليمات الحماية المدنية).
 

الحماية المدنية بالقاهرة وبنى سويف تستقبل طلاب المدارس 


 

 وفى ذات السياق استقبلت إدارة الحماية المدنية بمديرية أمن بنى سويف عدد من طلاب إحدى المدارس بالمحافظة للتعرف على دور رجل الشرطة فى حماية الأرواح والممتلكات.

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ومن جانبهم توجه المشرفون المرافقون للأطفال بالشكر  لوزارة الداخلية على الجهود المبذولة والحرص على التواصل مع كافة فئات المجتمع ولاسيما النشء وصغار السن.
 

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