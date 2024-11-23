دورة مقبولة لمهرجان القاهرة السينمائي ولكن منزوعة الدسم !

أسدل الستار مساء أمس على فعاليات الدورة الـ45 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي ، بحفل بسيط بالمسرح الكبير بدار الأوبرا، حيث قام وزير الثقافة د. أحمد فؤاد هنو ورئيس المهرجان الفنان حسين فهمي بتوزيع الجوائز على الأفلام الفائزة، بحضور عدد من الفنانين منهم أحمد عز، أحمد حلمي، يسرا، ليلى علوي، إلهام شاهين، محمود حميدة ، نبيلة عبيد، آمينة خليل، أشرف عبد الباقي، خالد الصاوي وصناع الأفلام من المصريين والعرب والأجانب، بجانب مجموعة من الصحفيين والنقاد والإعلاميين ، وسط استمرار مقاطعة وغياب معظم نجوم السينما من الصف الأول، وهي الظاهرة التي صارت تلازم المهرجان في السنوات الأخيرة للأسف !.



وفي السطور التالية تقييم سريع لهذه الدورة من المهرجان باستعراض أبرز الحقائق والأرقام والملاحظات والمآخذ .. الإيجابيات والسلبيات .

' حقائق وأرقام '

. 8 هو ترتيب الفنان حسين فهمي بين رؤساء المهرجان حتى الآن.

. 9 هو عدد مسابقات المهرجان المختلفة هذا العام .

. 10 هي أيام المهرجان الذي عقد في الفترة من 13-22 من شهر نوفمبر الجاري .

.17 عدد الأفلام المشاركة في المسابقة الرسمية .

.21 عامًا هي المدة التي غاب فيها الفنان حسين فهمي عن رئاسة المهرجان حيث تولى المسئولية لأربع سنوات منذ 1998 حتى 2001 قبل أن يعود مرة أخرى عام 2022.

. 37 عرض عالمي أول لأفلام بالمهرجان من مختلف دول العالم .

. 45 رقم دورة انعقاد المهرجان هذا العام الذي بدأ عام 1976.

. 73 دولة أجنبية وعربية منها مصر شاركت بأفلام في المهرجان.

192 فيلم متنوعًا بين الروائي الطويل والقصير والوثائقي تم عرضها بأقسام المهرجان المختلفة

. 300 ضيف استضافهم المهرجان هذا العام .

. 150000 دولار هو قيمة أكبر جائزة نقدية - جائزة المدير الفني التاريخي للمهرجان الراحل يوسف شريف رزق الله ' جائزة الجمهور ' وتمنح لأحد الأفلام المشاركة بالمهرجان، وفاز بها هذا العام الفيلم اللبناني أرزة!.

' إيجابيات وسلبيات '

لكل عمل مهما كان إيجابيات وسلبيات وهي تكون نسبية متفاوتة من شخص لأخر حسب رؤيته ونظرته ومقاييسه الخاصة، وفي رأيي أن من أبرز إيجابيات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي هذا العام هو إطلاقه لمسابقة ' من المسافة صفر 'دعما لشعب غزة في حرب الإبادة التي يتعرض لها منذ أكثر من عام من العدو الصهيوني، والتي قدم من خلالها المخرج الفلسطيني الشهير رشيد مشهراوي عدد 22 فيلمًا قصيرًا بين وثائقي ودرامي، بتوقيع مخرجين من غزة عن الحياة والواقع والأم، وجاءت معظم هذه الأفلام جيدة ومعبرة رغم ضعف إمكانياتها، وتفاعل معها جمهور المهرجان بشدة ، كذلك حرص المهرجان على أن تبدأ فعاليات الافتتاح والختام بفقرة فنية لفرقة الدبكة الفلسطينية .



حسنا فعل رئيس المهرجان الفنان حسين فهمي برفض دخول الشركات الأجنبية التي تم مقاطعتها بعد انتفاضة الأقصى 7 أكتوبر من العام الماضي التي لها صلة بالصهاينة كرعاة للمهرجان، رغم أن هذا القرار كلفه خسائر مادية كبيرة هو في أشد الحاجة إليها.



زيادة عدد أفلام ومسابقات المهرجان وتوسيع مشاركة الشباب من الفنانين والسينمائيين فيها، وفي لجان تحكيمه من الأمور الإيجابية بالطبع للمهرجان هذا العام .



أما عن السلبيات والأخطاء التي عاني منها المهرجان في هذه الدورة فمنها :

. التخبط وعدم الانتظام في جدول وعروض الأفلام بشكل أثار استياء الحضور من صناع الأفلام والصحفيين والجمهور .

عرض أفلام من نفس المسابقة في ذات التوقيت مما يحول دون متابعة هذه الأفلام.



ضعف المشاركة المصرية بالمسابقة الرسمية بأفلام لنجوم كبار، وهي ظاهرة سلبية تحدث بالمهرجان منذ سنوات عديدة !، فاقتصر التواجد المصري على فيلم وحيد هو ، دخل الربيع يضحك ، بطولة مجموعة من الوجوه الجديدة، وأول تجربة إخراج للمخرجة نهى عادل !

ولكن هذا لا يمنع من أنه كان فيلما مبهجًا وجيدًا، وحصد عدة جوائز منها جائزة الإسهام الفني في المسابقة الدولية، وجائزة صلاح أبو سيف لمخرجته نهى عادل بمسابقة آفاق عربية .



تواضع مستوى معظم الأفلام التي شاركت في مسابقة ' آفاق عربية ' وعددها 14 فيلمًا وهو عدد كبير نسبيًا! خاصةً فيلمي وين صرنا إخراج وإنتاج التونسية درة، والذي أجمع كل من شاهده على أنه لا يتعدى كونه برنامجا تليفزيونيا ضعيفا !

ولم يختلف الحال كثيرا في الفيلم اللبناني أرزة بطولة دياموند أبو عبود وإخراج ميرا شعيب رغم حصده لعدد من الجوائز منها جائزة أحسن سيناريو وأفضل ممثلة لدياموند أبو عبود !.



تنظيم ندوات وماستر كلاسات مفاجئة ليست مدرجة بجدول فعاليات المهرجان منها ماستر كلاس للفنان عمرو سعد رغم أنه ليس مشاركًا بفيلم في المهرجان ! مما يشوب ذلك شيء من المجاملة !.



المعاناة الكبيرة التي عاني واشتكى منها الصحفيون في متابعة أفلام مسابقات المهرجان المختلفة، بسبب نفاد تذاكر العروض بسرعة شديدة، وذلك ليس للإقبال الشديد من الجمهور، ولكن لحصول صناع الأفلام والموظفين وغير الصحفيين على هذه التذاكر بطرق مختلفة ؟!.



احتكار قناة DMC لنقل حفلتي الافتتاح والختام حصريًا وعدم السماح حتى للمحطات الأخرى بمجرد التغطية وعمل لقاءات مع الفنانين الحضور وصناع الأفلام من الأماكن المخصصة لهم على جانبي الريد كاربت، مثلما كان متبعا في الدورات السابقة للمهرجان ما أثر سلبا على حجم التغطية الإعلامية للمهرجان .



كثرة المشاجرات والمشاحنات بين جمهور حضور الأفلام من جهة ومنظمي المهرجان وموظفي الأوبرا وأفراد الأمن بها بشكل لا يليق بالمهرجان وصورته خاصة لدى الضيوف و المراسلين الأجانب.



تواصل شكوى إدارة المهرجان من غياب الرعاة ومصادر التمويل اللازمة لخروج المهرجان بالصورة التي تليق به كأحد المهرجانات السينمائية من التصنيف A وفقًا للاتحاد الدولي لجمعيات المنتجين FIAPF .



استمرار تراجع استضافة نجوم السينما العالمية الكبار وهي ظاهرة واضحة في السنوات الأخيرة وهذا مرجعه الأول عدم توافر مصادر التمويل من كبار الرعاة وهو ما يؤثر بالتأكيد على صورة وقوة وبريق المهرجان .



غياب الألفة والتعاون بين رئيس المهرجان الفنان حسين فهمي ومديره الفني الجديد الناقد عصام زكريا وهو ما وضح في غياب الأخير عن الصعود مع الأول على منصة المسرح في الافتتاح والختام لأول مرة بهذا المهرجان أو بمهرجانات مثله، وكذلك غياب زكريا عن الظهور في أي فعالية أو نشاط يتواجد فيه فهمي !.

أخير وليس آخر تعد دورة الهرجان هذا العام مقبولة إلى حد ما في ظل الظروف والإمكانات المتاحة وكل عام ومهرجان وحضراتكم بألف خير .

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