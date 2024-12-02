عبد العاطي يطالب مؤتمر غزة بتوجيه رسالة حاسمة بضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار

التقي الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، بـ "أمينة محمد" نائبة السكرتير العام للأمم المتحدة اليوم على هامش مشاركتها في "مؤتمر القاهرة الوزاري لتعزيز الاستجابة الإنسانية في غزة".

وأكد وزير الخارجية أهمية دعم المجتمع الدولي للجهود المتواصلة لنفاذ المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، مشيدًا في هذا السياق بدور الأمم المتحدة وجهود السكرتير العام على مدار الأشهر الماضية.

عبد العاطي يؤكد أهمية وقف الانتهاكات الإسرائيلية اليومية

كما أكد أهمية قيام المشاركين في المؤتمر بتوجيه رسالة سياسية حاسمة بضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار، وإيقاف الانتهاكات الإسرائيلية اليومية التي تتنافى مع مبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وسلط الوزير عبد العاطي الضوء على المساعي المصرية المستمرة لتحقيق وقف لإطلاق النار، وجدد التزام مصر بمواصلة تعاونها الدائم مع الأمم المتحدة لنفاذ المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

كما أكد رفض مصر للتواجد العسكري الإسرائيلي على الجانب الفلسطيني من معبر رفح وبمحور فيلادلفي، وعرقلة تدفق المساعدات الإنسانية.

وأعرب عبد العاطي عن دعم مصر لوكالة الأونروا، ورفضها للقرارات الإسرائيلية الأخيرة التي استهدفت وقف نشاط الوكالة في الأراضي الفلسطينية، وطالب المنظمة الأممية باستمرار دعمها للمفوض العام للأونروا، وعدم القبول بأي مقترحات تستهدف استبدال دور الوكالة.

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