السبت 07 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

موعد بدء عرض مسلسل موضوع عائلي 3 على شاهد

أبطال الموسم الثالث
أبطال الموسم الثالث من موضوع عائلي، فيتو

مسلسل موضوع عائلي، ينتظر عشاق مسلسل موضوع عائلي بدء عرض الجزء الثالث منه والمقرر عرضه في نهاية الشهر الجاري.

موعد بدء عرض مسلسل موضوع عائلي 3

حيث كشف منصة شاهد عن أن المسلسل من المقرر أن ينطلق عرضه يوم 26 ديسمبر الجاري، والعمل سيعرض بشكل حصري على منصة شاهد لأنه من أعمال المنصة الأصلية. 

ياسمينا العبد تنضم لأسرة مسلسل موضوع عائلي 

وانضمت الفنانة ياسمينا العبد لمسلسل موضوع عائلي الجزء الثالث، وتقدم ياسمينا خلال المسلسل دور شيماء.

أبطال مسلسل موضوع عائلي ٣

ويضم مسلسل موضوع عائلي عددا كبيرا من النجوم، ومن أبرزهم: ماجد الكدواني، طه دسوقي، محمد رضوان، ياسمينا العبد، سما إبراهيم، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد عز الدين وكريم يوسف وإخراج أحمد الجندي، وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي كوميدي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أبطال مسلسل موضوع عائلي أبطال مسلسل موضوع عائلي ٣ أحمد الجندي الفنانة ياسمينا العبد طه دسوقي محمد رضوان مسلسل موضوع عائلي الجزء الثالث مسلسل موضوع عائلي ٣ مسلسل موضوع عائلي موضوع عائلي 3

مواد متعلقة

بطولة هنا الزاهد، Watch It تروج لمسلسل إقامة جبرية

صنعت الفارق، البطولات النسائية في دراما 2024

مسلسل وتر حساس الحلقة 29، علي يعود إلى المخدرات ويؤذي ابنته غالية

شاهد البرومو الرسمي لمسلسل فقرة الساحر (فيديو)

الأكثر قراءة

تغريم عمرو دياب 200 جنيه في قضية صفع شاب

القبض على بلوجر شهير دهس مواطنا بسيارته في التجمع

رسميا.. أسعار كروت الشحن بعد الزيادة الجديدة (تفاصيل)

تراجع مفاجئ في مياه البحر الأحمر بدهب يثير المخاوف، وقلق من حدوث تسونامي (فيديو)

مصير المطرب عمرو دياب بعد الحكم بتغريمه في قضية الشاب المصفوع

سعر الدولار في البنوك المصرية رسميا اليوم السبت (آخر تحديث )

مصدر: يحق لـ عمرو دياب الاستئناف على حكم الغرامة في قضية الشاب المصفوع

تأجيل مباراة ليفربول وإيفرتون بسبب سوء الأحوال الجوية

منوعات

المزيد

الدومينيكان تعلن ضبط أكبر محاولة لتهريب المخدرات في تاريخها (فيديو)

دراسة: ثلث الكائنات الحية على الأرض قد تنقرض بحلول عام 2100

مقتل 3 أشخاص وإصابة 2 في الصين بسبب الألعاب النارية.. ما القصة؟

موجة صقيع قوية تضرب اليابان

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم في السوق المحلية اليوم السبت 7- 12- 2024

بكام سعر الأرز الأبيض اليوم السبت 7- 12- 2024 في الأسواق؟

سعر السكر اليوم السبت 7/12/2024 في السوق

البرقوق يرتفع 10 جنيهات، أسعار الفاكهة اليوم السبت 7 ديسمبر 2024

المزيد

انفوجراف

نجم ليفربول الأول.. أرقام محمد صلاح أمام إيفرتون في ديربي المرسيسايد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم شرب الشاي في المنام وعلاقته بالتحذير من ارتكاب المعاصي

أسماء سورة الفيل وسبب نزولها والأحاديث الواردة في فضلها

ما حكم الشراء بنقاط الخصم من متجر معين؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية