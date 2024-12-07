والدة ضحية صديقه بالمحلة: "مش عارفة هاربيهم ازاي بعد ما فقدت ابني بـ26 طعنة" (صور)

تنظر الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات المحلة برئاسة المستشار ياسر فاروق الدسوقي، وعضوية كل من المستشارين أحمد محمد محمد عبد السلام ومحمد أبو بكر الصديق محمود المهدي وهيثم حلمي علي عوض الله، جلسات محاكمة المتهم بقتل صديقه، وإلقاء جثته في مصرف ري بالغربية.

انهيار والدة القتيل أمام قاعة المحاكمة

والدة سامح، التي انهارت أثناء دخولها القاعة، عبرت عن صدمتها وحزنها العميق بعد فقدان ابنها بهذه الطريقة المأساوية، قالت بصوت مكسور: “كنت بربيه على إن الدنيا هتكون أفضل، وكنت شايفة إنه هينجح في حياته.. مش عارفة هاربي أولاده من غيره، وأكدت أنها لم تتخيل أن شخصًا كان في يوم من الأيام صديقًا لابنها، قادر على ارتكاب مثل هذه الجريمة الشنيعة”.

وأضافت والدة سامح أن الراحل كان شخصًا طيبًا، وكان يحاول دائمًا مساعدة الآخرين، ولكن طيبته كانت سببًا في مأساته هذه المرة.

وأشارت إلى أن الجريمة تركت في قلبها فراغًا لا يمكن تعويضه، وأنها لم تتوقع أن يواجه ابنه هذا المصير على يد شخص كان يعتبره صديقًا.

وفي الوقت ذاته، أكد جيران وأصدقاء سامح أنه كان شخصًا محبوبًا ولديه سمعة طيبة بين الجميع، وأنه لم يكن يستحق هذا المصير المفجع.. بينما تواصل الأجهزة الأمنية في المحلة الكبرى التحقيقات للكشف عن كافة ملابسات الجريمة، تم إلقاء القبض على الجاني الذي اعترف بارتكاب الجريمة بسبب خلافات قديمة.

تفاصيل الواقعة

تعود تفاصيل الواقعة عندما عثر أهالي قرية البنوان التابعة لدائرة مركز المحلة الكبرى على جثة شاب في الثلاثينات من العمر مذبوحًا، وملقى في مصرف ري بالقرية.

العثور على جثة صياد مذبوحًا

وعلى الفور، انتقلت قوة من مباحث مركز شرطة المحلة الكبرى إلى مكان الحادث، وتمكنت من كشف غموض العثور على جثة صياد مذبوحًا وملقى في أحد المصارف المائية بإحدى القرى التابعة لدائرة المركز.

بلاغ بتغيب صياد بالمحلة

وتبين من خلال فحص الجثة أنها لشاب يدعى سامح أحمد يبلغ من العمر 30 سنة، ومقيم بقرية سامول التابعة لدائرة مركز المحلة، وسبق قيام أخيه بالتقدم ببلاغ بتغيبه عن المنزل منذ عدة أيام.

وتبين قيام صديقه باستدراجه إلى موقع الجريمة والتعدي عليه بسكين وإلقاء جثته في المياه للتخلص منها لخلاف سابق بينهما على أماكن الصيد في المياه.

الكشف الظاهري على الجثة

وبتوقيع الكشف الظاهري على الجثة، تبين وجود آثار جرح قطعي في الرقبة نتيجة استخدام سلاح أبيض، أودى بحياته في الحال.

وتم نقل الجثة بواسطة الإسعاف إلى مستشفى المنشاوي العام بطنطا لتشريح الجثة بمعرفة الطب الشرعي وبيان سبب الوفاة.

وحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق وكلفت إدارة البحث الجنائي بسرعة التحريات حول ظروف وملابسات الواقعة.

حبس الصياد المتهم

وقررت جهات التحقيق بدائرة مركز شرطة المحلة الكبرى حبس الصياد المتهم بقتل صديقه وإلقاء جثته في أحد مصارف المياه العمومية بدائرة المركز بسبب الغيرة وخلافات بينهما على أماكن الصيد.



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