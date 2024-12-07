السبت 07 ديسمبر 2024
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محافظات

قطع الكهرباء في 6 مناطق بالمنيا

قطع الكهرباء
قطع الكهرباء

 أعلنت محافظة المنيا قطع التيار الكهربائي في عدة مناطق بمدينة المنيا اليوم السبت 7 ديسمبر الجاري، لإجراء أعمال الصيانة الدورية للمغذيات الكهربائية لمدة 5 ساعات.

قطع التيار الكهربائي بـ 6 مناطق في المنيا 

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وقالت هندسة كهرباء المنيا، في بيان نشرته الصفحة الرسمية لمحافظة المنيا، إنه سيتم قطع التيار الكهربائي بعدة مناطق بمدينة المنيا اليوم السبت من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثانية ظهرا، وذلك لإجراء شركة الكهرباء في المنيا أعمال الصيانة الدورية للمغذى الكهربائي (المجلس الحسبي) المسؤول عن تغذية المناطق التالية بحي جنوب مدينة المنيا:

 

- شارع الحرية من جنوب مستشفى الحميات بمدينة المنيا وحتى مستشفى عمر بن الخطاب أحد مصدري الكهرباء بمستشفى عمر بن الخطاب والسجل المدني - شرق شارع السبكي وحتى منتصفه.

- التأهيل المهني بشارع أبو طير من شرقه إلى منتصفه.

- شارع الجراج بالكامل

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