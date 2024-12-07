أسباب غلق مزلقان ديرمواس 3 أيام بالمنيا

أعلنت محافظة المنيا، اليوم السبت الموافق 7 ديسمبر عن غلق مزلقان مدينة ديرمواس البحري جنوب المحافظة رقم 66 اعتبارًا من الساعة 8 صباحًا ولمدة ثلاثة.

أسباب غلق مزلقان مدينة ديرمواس



نشرت الصفحة الرسمية لمحافظة المنيا، اليوم السبت، بيانا قالت فيه أنه سيتم غلق المزلقان للقيام بأعمال تطوير وصيانة شاملة، تشمل إنشاء حواجز جديدة، وتحسين الإضاءة، وتركيب إشارات إنذار للسيارات والمشاة، وذلك بهدف تأمين المزلقان ومنع وقوع أي حوادث في مدينة ديرمواس

تعرف على أسباب غلق مزلقان ديرمواس جنوب محافظة المنيا

وأضاف البيان الذي نشره ديوان عام محافظة المنيا عن توفير طرق بديلة بعد غلق المزلقان وأن الطرق البديلة التي يمكن استخدامها أثناء غلق المزلقان هو مزلقان 67 القبلي الواقع في ذات المدينة ديرمواس.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.