تحصين 84 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع في المنيا

وجه عماد كدواني محافظ المنيا، بضرورة الاهتمام بالثروة الحيوانية وتوفير أوجه الدعم والرعاية البيطرية لوقايتها من الأمراض، ضمن حملات التحصين ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع.

بيطري المنيا، تحصين أكثر من 84 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع

جاء ذلك تنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بالاهتمام بالثروة الحيوانية خاصة وأنه يأتي علي رأس اهتمامات الحكومة المصرية لتحقيق الأمن الغذائي من اللحوم والألبان.

مديرية الطب البيطري في المنيا

من جانبه، استعرض الدكتور محمد السيد، مدير مديرية الطب البيطري في المنيا، جهود المديرية خلال الحملة القومية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع خلال الفترة من 16 نوفمبر حتى 28 نوفمبر 2024، حيث تم تحصين 84 ألفا و538 رأس ماشية وترقيم وتسجيل 534 رأس ماشية عن طريق 120 لجنة فرعية و4 لجان مركزية.

الحفاظ على الثروة الحيوانية في المنيا

ولفت إلى زيادة عدد الرؤوس المحصنة عن مثيلتها في العام السابق بنسبة 72% نتيجة لزيادة وعي المربين بأهمية التحصين بما يحقق أهداف الحملة للحفاظ على الثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيتها في المنيا.

مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع في المنيا

وأضاف مدير المديرية الطب البيطري بالمنيا، أنه تم تنظيم زيارات ميدانية للقرى بجميع مراكز ومُدن المحافظة للتوعية الإرشادية عن أهمية التحصين ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، وتم عقد 326 ندوة وجولة إرشادية وتسيير سيارات إرشادية متنقلة بين القرى لتعريف المربين بالمرض وأعراضهُ، ومدى خطورتهُ على الثروة الحيوانية وأهمية التحصين بصورة دورية لتجنب إصابة الحيوانات بالمرض وتقليل الخسائر الناتجة عنهُ.

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