الإثنين 02 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

تحصين 84 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع في المنيا

تحصين أكثر من 84
تحصين أكثر من 84 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية

 وجه عماد كدواني محافظ المنيا، بضرورة الاهتمام بالثروة الحيوانية وتوفير أوجه الدعم والرعاية البيطرية لوقايتها من الأمراض، ضمن حملات التحصين ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع. 

بيطري المنيا، تحصين أكثر من 84 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع

 جاء ذلك تنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بالاهتمام بالثروة الحيوانية خاصة وأنه يأتي علي رأس اهتمامات الحكومة المصرية لتحقيق الأمن الغذائي من اللحوم والألبان.

مديرية الطب البيطري في المنيا

 من جانبه، استعرض الدكتور محمد السيد، مدير مديرية الطب البيطري في المنيا، جهود المديرية خلال الحملة القومية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع خلال الفترة من 16 نوفمبر حتى 28 نوفمبر 2024، حيث تم تحصين 84 ألفا و538 رأس ماشية وترقيم وتسجيل 534 رأس ماشية عن طريق 120 لجنة فرعية و4 لجان مركزية. 

الحفاظ على الثروة الحيوانية في المنيا 

ولفت إلى زيادة عدد الرؤوس المحصنة عن مثيلتها في العام السابق بنسبة 72% نتيجة لزيادة وعي المربين بأهمية التحصين بما يحقق أهداف الحملة للحفاظ على الثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيتها في المنيا.

 

مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع في المنيا 

 وأضاف مدير المديرية الطب البيطري بالمنيا، أنه تم تنظيم زيارات ميدانية للقرى بجميع مراكز ومُدن المحافظة للتوعية الإرشادية عن أهمية التحصين ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، وتم عقد 326 ندوة وجولة إرشادية وتسيير سيارات إرشادية متنقلة بين القرى لتعريف المربين بالمرض وأعراضهُ، ومدى خطورتهُ على الثروة الحيوانية وأهمية التحصين بصورة دورية لتجنب إصابة الحيوانات بالمرض وتقليل الخسائر الناتجة عنهُ.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المنيا اخبار المنيا اخبار محافظة المنيا المنيا اليوم اخبار المنيا اليوم محافظة المنيا اليوم اخبار محافظة المنيا اليوم اللواء عماد كدواني محافظ المنيا محافظ المنيا أحداث اليوم في المنيا احداث المنيا

مواد متعلقة

إصابة عاملين سقطا من برج كهرباء في المنيا

السجن 10 سنوات لعاطل حاول هتك عرض طفل بالمنيا

ضبط 207 مخالفات خلال حملات تفتيشية على المخابز والأسواق بالمنيا

بعد انفصال عربتي قطار بضائع بالمنيا، انتظام الحركة على خط الصعيد

محافظ المنيا يتفقد مدرسة الثانوية بنات بملوي لمتابعة سير العملية التعليمية (صور)

دون خسائر بشرية، انفصال عربتين من قطار بضائع في المنيا

أحمد رئيسًا وحبيبة نائبًا.. نتائج انتخابات اتحاد طلاب جامعة المنيا الأهلية (صور)

شروط التقديم والمستندات المطلوبة لـ تأشيرة حج العاملين بالتنمية المحلية

الأكثر قراءة

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء 3 - 12 - 2024

1590 جنيهًا لهذا العيار، أسعار الذهب صباح اليوم الإثنين 2 ديسمبر 2024

ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك اليوم الاثنين 2 ديسمبر 2024

مات وسره معه، انتحار قاتل أسرته بطوخ أسفل عجلات قطار بالقليوبية

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة سعيد بن جبير (2 - 4)

وزير الشئون النيابية يعلن إعداد مشروع قانون جديد لتنظيم الأسر البديلة

ارتفاع أسعار زبادو جهينة في الأسواق

مغادرة جميع قيادات حركة حماس الأراضي القطرية مع عائلاتهم إلى وجهات مختلفة

منوعات

المزيد

القبض على لاعب كرة قدم تونسي بتهمة حيازة مواد مخدرة

بنفس سيناريو أفلام هوليود، سجين يدير شبكة نصب في بنغازي من داخل السجن

رسالة توفيق عكاشة الغامضة عن بحيرة طبرية تثير القلق، والنشطاء يربطونها بظهور المسيح الدجال

الشرطة التركية تقتحم منزلا لإيقاظ مالكه من النوم

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم في السوق المحلية اليوم الإثنين 2 ديسمبر 2024

بكام كيلو الأرز اليوم الاثنين في الأسواق؟

سعر كيلو السكر اليوم الإثنين 2 ديسمبر في الأسواق

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم

المزيد

انفوجراف

أرقام من مباريات الزمالك وغزل المحلة قبل موقعة الدوري المصري (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة سعيد بن جبير (2 - 4)

مفتي الجمهورية: إصدار قانون لتجريم الفتوى من غير المتخصصين

دار الإفتاء توضح حكم النقوط الذي يقدم في المناسبات الاجتماعية

المزيد
الجريدة الرسمية