نائب محافظ قنا يتفقد قوافل "بداية جديدة لبناء الإنسان" في حاجر خزام بقوص

تفقد ‏الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، قوافل المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان" بقرية حاجر خزام التابعة لمركز قوص، لمتابعة سير العمل ومستوى الخدمات الحكومية المتكاملة المقدمة للمواطنين بمقر إقامتهم، ورافقه ياسر حمادى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص، والدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة والسكان بقنا، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

العيادة المتنقلة للخدمات الطبية

وتفقد نائب محافظ قنا، العيادة المتنقلة للخدمات الطبية وتنظيم الأسرة، وسيارات وزارة التموين، والخدمات الحكومية المتكاملة.



فيما نظمت مديرية القوى العاملة بالتعاون مع الإدارة الصحية بقوص ندوة توعوية استهدفت ١٥ سيدة من ربات البيوت للتعريف بمفاهيم السلامة والصحة المهنية وكيفية التعامل مع مخاطر الحريق.

كما تم تسجيل ٤٥ مواطنا من راغبى العمل بما يناسب قدراتهم وتخصصاتهم، فضلا عن تسجيل عدد من الشباب والفتيات الراغبين في الحصول على دورات تدريبية في مجالات (تطريز - حياكة - تكييف وتبريد - مساحة - طاقة شمسية).

ومن جانبه التقى نائب محافظ قنا بعدد من أهالي قرية حاجر خزام خلال تفقده قوافل المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، واستمع إلى مطالبهم واحتياجاتهم، ووعد بوضع حلول عاجلة لكافة مشاكلهم من خلال التواصل معهم ميدانيًا.

بداية جديدة لبناء الإنسان



وقال عمر: إن المبادرة الرئاسية «بداية جديدة لبناء الإنسان» للتنمية البشرية، تعزز من مقومات التنمية الشاملة والمستدامة، وتهدف إلى بناء الإنسان المصري، بالتوازي مع برنامج عمل الحكومة لتحقيق مستهدفات التنمية البشرية، كخطوة مهمة نحو تحقيق الأهداف الوطنية وبناء جيل قادر على مواجهة تحديات المستقبل، بما يتماشى مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتحقيق رؤية مصر 2030، وتحقيق التنمية المستدامة في العديد من المجالات منها الصحة والتعليم والثقافة والرياضة.