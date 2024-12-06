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منح تستحقها العمالة غير المنتظمة خلال عام 2025

منح تستحقها العمالة
منح تستحقها العمالة غير المنتظمة 2025،فيتو

يتساءل العديد من العمالة غير المنتظمة والمسجلة لدى مديريات العمل، عن عدد المنح التي تستحقها العمالة غير المنتظمة خلال العام الجديد 2025.

منح تستحقها العمالة غير المنتظمة خلال العام الجديد 2025

ومع قرب بداية العام الجديد نستعرض في التقرير،منح تستحقها العمالة غير المنتظمة خلال العام الجديد 2025.

وتضمنت منح تستحقها العمالة غير المنتظمة خلال العام الجديد 2025، ما يلي:

- منحة عيد الميلاد المجيد

ـ منحة رمضان

ـ منحة عيد الفطر

ـ منحة عيد الأضحى

ـ منحة عيد العمال

ـ منحة المولد النبوي الشريف

منح العمالة غير المنتظمة 

وأكدت الإدارة العامة لرعاية العمالة غير المنتظمة بوزارة العمل، أن العمالة غير المنتظمة المستحقة للمنح الـ 6، هي العمالة غير المنتظمة الرسمية، والمسجلة رسميًا في دفاتر مديريات العمل بالمحافظات، والعمالة غير المنتظمة المسجلين بالمديريات بمعرفة المقاولين والشركات ومفتشي العمل ومقدار كل منها 500 جنيه.

وبحسب إدارة العمالة غير المنتظمة بالوزارة والتي تقوم بإدارة تلك المنظومة، فإن أوجه الرعاية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بقاعدة بيانات وزارة القوى العاملة والخاضعة لأحكام هذه اللوائح تستحق العديد من المنح والرعاية وذلك على النحو التالي:

"1" حالة وفاة العامل يصرف لورثته مبلغ مالي وقدره 10.000 جنيه.

"2" حالة العجز الكلي يصرف للعامل مبلغ مالي قدره 10.000 جنيه.

"3" حالة العجز الجزئي يصرف للعامل مبلغ مالي قدره 5.000 جنيه.

"4" حالة إجراء عملية جراحية كبرى يصرف للعامل مبلغ مالي قدره 5.000 جنيه، ما لم يكن قد أجرى العملية عن طريق الإدارة المختصة وتحملت تكلفتها المالية

"5" حالة إجراء عملية جراحية صغرى يصرف للعامل مبلغ مالي قدره 2.000 جنيه، ما لم يكن قد أجرى العملية عن طريق الإدارة المختصة وتحملت تكلفتها المالية.

"6"حالة الوفاة لأحد أقارب العامل من الدرجة الأولى، يصرف للعامل مبلغ مالي قدره 2.000 جنيه

"7"حالة الزواج يصرف للعامل مبلغ مالي قدره 3.000 جنيه ولمرة واحدة فقط.

"8" حالة المولود الأول والثاني يصرف للعامل مبلغ مالي قدره 2.000 جنيه، وفي حالة التوأم يصرف للعامل مبلغ مالي قدره 3.000 جنيه.

"9" مصاريف خاصة بالخدمات العامة التي يمكن تقديمها للعمال لمواجهة أي أزمات طارئة.

"10" صرف قيمة الكشف الطبي  بالمستشفيات، أو الصيدليات، أو المراكز الطبية أو معامل التحاليل والإشاعات الطبية، أو التعاقد مع إحداها لتقديم خدماتها لتلك الفئة.

تسجيل بيانات العمالة غير المنتظمة

وتبلغ عدد العمالة  غير المنتظمة المسجلة لدى مديريات العمل حوالي 400 ألف عامل غير منتظم والتي تستفاد من تلك الخدمات وتقوم مديريات العمل في الوقت الحالي بتسجيل بيانات العمالة غير المنتظمة ووجه وزير العمل حسن شحاتة بسرعة تسجيل بياناتهم ويبلغ ما تم حصره إلى  الآن حوالي  1.156562 عامل غير منتظم.

وطبقا للخطة الجديدة تستهدف الوزارة ضم 2.5 مليون عامل غير منتظم خلال العام الجاري، وسوف يتم فتح عملية التسجيل والاشتراك عن طريق العامل نفسه باشتراك رمزى، وليس عن طريق المقاول فقط.

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