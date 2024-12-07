عمار الشريعي.. ما تيسر من سيرة غواص في بحر النغم.. ورث حب الموسيقى عن والدته.. اعتزل العمل خلف الراقصات احترامًا لنفسه.. وتعاون مع مشاهير الفن في عصره

عمار الشريعي، موسيقار كبير، عبقرى فى موسيقاه، من عائلة شهيرة، هو الغواص فى بحر النغم.

بدأ حياته الفنية من خلال شارع محمد علي عازفا خلف الراقصات في الأفراح بالرغم من أنه خريج كلية الآداب قسم اللغة الإنجليزية، وتم تكريمه بعد رحيله من قبل رئيس الجمهورية، هو الغواص في بحر النغم، أتقن العزف على العديد من الآلات الموسيقية خاصة الأورج، رحل في مثل هذا اليوم 2012.

ابن محافظة المنيا

وُلد عمار علي محمد إبراهيم الشهير بـ “عمار الشريعي” عام 1948 بمركز سمالوط، محافظة المنيا.

وهو ينتمي لعائلة من أصول عائلة هوارة بالصعيد، عشقت والدته الموسيقى والغناء وحفظت المواويل والطقاطيق التي كان عمار يرددها وراءها، وبدأ في تعلم التدوين الموسيقي وعمره سبع سنوات، والتحق بمدرسة لرعاية المكفوفين تابعة للمعونة الأمريكية، قبل أن تتحول تبعيتها إلى وزارتي التعليم والشؤون الاجتماعية.

البداية مع آلة الأوكورديون

وعندما بلغ عمار الشريعى الرابعة عشرة عزف على آلة العود التي عرف من خلالها أسرار الموسيقى العربية، فأتقن العزف بمجهود ذاتي، وبالاعتماد على نفسه ليبدأ مشواره الفني عام 1970 كعازف لآلة الأكورديون في عدد من الفرق الموسيقية وفى الملاهى خلف الراقصات، ثم تحول إلى الأورج، حيث اعتبر نموذجا جديدا في تحدى الإعاقة نظرا لصعوبة وتعقيد هذه الآلة.

اعتزال العمل خلف الراقصات

عن هذه الفترة يقول عمار الشريعي: وعلى الرغم من قسوة ضغوط الحياة هناك مجموعة من الثوابت لم أتنازل عنها أبدا.. أهمها شرف المهنة، فعلى مدى أكثر من ثلاثين عاما لم أقدم فيها ما أخجل منه أو آراه مشينا.. واعتزلت العزف خلف الراقصات بمزاجي لأنها كانت مرحلة أردت أن أثبت فيها شيئا وعندما نجحت اعتزلت، وأخذت طريقي السليم.

عن آلة الأورج فى حياته، يقول عمار الشريعى : بدأت علاقتى بالأورج صدفة فكان هناك حفلان؛ الأول لعفاف راضى بسينما قصر النيل والثاني لنجاة الصغيرة بسينما ريفولي، وكان هانى مهنى يعمل مع صلاح عرام ومع الماسية فى نفس الوقت، ومجدى الحسينى يعمل فى الماسية مع أحمد فؤاد حسن، وفجأة سافر أحمد فؤاد حسن إلى الإسكندرية وتأخرت نجاة الصغيرة عن الحفل، وكان هانى يضع اثنين أورج أمامه، وفوجئت بصلاح عرام يقول لي: قوم العب أورج، وبدأت أعزف الأورج رسميا، وبذلك ارتبطت حياتى به صدفة، حتى جاء عام 1972 وعزفت على الأورج فى أول أغنية كعازف رسمى فى "وعملت ايه فينا السنين" لوردة الجزائرية.

"امسكوا الخشب ياحبايب".. أول لحن كهاوٍ

وأضاف عمار الشريعى: أول لحن قدمته ملحنا وعازفا هاويا، ولم أتقاض عنه مليما واحدا هو لحن أغنية "امسكوا الخشب يا حبايب" الذي قدمته مها صبري وكنت أعزف فيه خلفها، ففى ليلة كانت الفرقة سهرانة في منزل مها صبري.. وقالت لى: هذا عود بليغ حمدى اعزف لنا عليه شوية، وبعد قليل عزفت لها هذا اللحن، فسألتني عن صاحبه، فقلت لها إنه لحنى أنا، فقالت لي: سأغنيه، وغنته بالفعل ولم تدفع لى مليما، وحقق نجاحا كبيرا، ونجح اللحن ونجحتُ معه.

أول احتراف فى أقوى من الزمن

ويحكى عمار الشريعى عن بدايته بالإذاعة فيقول: قدمت من خلال الأوكورديون كمحترف فى الإذاعة وكانت أول مرة أدخل استديو إذاعيا.. أدخلنى الموسيقار عبد الحليم نويرة الذى سمعنى فى معهد الموسيقى العربية، وطلبنى وقدمنى إلى لجنة اختبار وأعطانى مقطوعتي “لحن الخلود” لفريد الأطرش، قلبى دليلى لليلى مراد والقصبجى، واعتُمدت عازف أول فى الإذاعة منذ عام 1971، كان أول احتراف فعلى للتلحين في أغنية شادية "أقوى من الزمن".

الفنان الكبير عمار الشريعى، فيتو

يحكى الشاعر مصطفى الضمراني في جريدة الأهرام عام 2015 قصة أغنية "أقوى من الزمن" فقال: كنت في معهد الموسيقى الذي يجمعنا كل ليلة مع كبار الشعراء والملحنين والمطربين، وعند دخولي المعهد قابلت شادية وبادرتنى قائلة: أنا هقدم عمار الشريعي ملحنا، وأنت اللي هاتكتب الأغنية زي ما كتبت (ماتقولش ايه اديتنا مصر) لحلمي بكر وعليا التونسية، وأغنية "المركبة عدت" لعبد الوهاب وعبد الحليم"، فكتبت لها أغنية "أقوى من الزمن".

وقامت شادية بتكاليف إنتاج اللحن، وتم التسجيل وقدمت شادية عمار الشريعي في حفل عام لأول مرة كملحن، ومن هنا الشريعى يكن لها بالفضل دائما.

قدم عمار الشريعى على مدى مشواره الفني نحو 150 لحنا لمعظم مطربي ومطربات مصر والعالم العربي.

كما اشتهر بوضع الموسيقى التصويرية للعديد من الأفلام والمسلسلات التليفزيونية والإذاعية والمسرحيات، ومن أشهرها أفلام: الشك يا حبيبي، البريء حيث غنى فى الفيلم اغنية بصوته هى "محبوس ياطير الحق"، وأغنية الدم فى فيلم " البداية"، حب في الزنزانة، كتيبة الإعدام، وغيرها.

علشان خاطر عيونك اقربها الى نفسه

ومن المسرحيات: الواد سيد الشغال، علشان خاطر عيونك مع المخرج حسين كمال وهى أقرب المسرحيات الى نفسه لصداقته التى يعتز بها لشريهان: لولى، الحب فى التخشيبة، إنها حقًا عائلة محترمة.

برنامج غواص فى بحر النغم بالإذاعة

وفى الدراما قدم عمار الشريعى الموسيقى التصويرية لمسلسلات: الأيام، بابا عبده،العائلة، الرحايا، أهل الهوى، الراية البيضا، زينب والعرش، رأفت الهجان، أرابيسك، دموع في عيون وقحة، الشهد والدموع، زيزينيا، والبر الغربي، وحديث الصباح والمساء، ريا وسكينة، العندليب، السيرة الهلالية، وغيرها.. إلى جانب برنامجى سهرات شريعى، غواص فى بحر النغم بالإذاعة.

الموسيقار عمار الشريعى فى لحظة تأمل، فيتو



من أشهر أعمال عمار الشريعى أيضا فى التليفزيون برنامج "مسحراتى مصر البهية" وكان يعرض وقت السحور، أدى فيه أغانى المسحراتى من كلمات الشاعر جمال بخيت متحدثا عن كل شيء في مصر المحروسة، وكان الشريعى ممسكا لطبلة المسحراتي يدق عليها لكنه لم يرتدِ جلابية المسحراتى..

غناء جماعى بفرقة الأصدقاء

وفى عام 1980 شكل عمار الشريعى فرقة الأصدقاء التى حاول خلالها المزج بين الأصالة والمعاصرة فى الموسيقى وخلق غناء جماعي جديد، وفيها تولى رعاية المواهب الشابة منى عبد الغنى، حنان، علاء عبد الخالق، آمال ماهر، مى فاروق، حسن فؤاد وعلى الحجار، وفى عام 1995 عين أستاذا غير متفرغ فى أكاديمية الفنون.

تكريم اسم عمار الشريعى فى المركز القومى للمسرح والسينما، فيتو

حصل عمار الشريعى قبل الرحيل على العديد من الجوائز الدولية أهمها جائزة مهرجان "فيفييه"، بسويسرا عام 1989، ووسام التكريم من الطبقة الأولى من السلطان قابوس، وجائزة الدولة للتفوق في الفنون من المجلس الأعلى للثقافة عام 2005، وجوائز الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما عن الموسيقى التصويرية لفيلم البرئ، وجائزة مهرجان الإذاعة والتليفزيون عن الموسيقى التصويرية للمسلسلات، وكان آخر تكريم لاسم عمار الشريعي من خلال احتفالية فنية بالمركز القومي للمسرح والفنون الشعبية أقيمت على خشبة المسرح القومى حضرتها زوجته وابنه تسلم فيها ابنه مراد الشريعى درع المركز.

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