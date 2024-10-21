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حوادث

مناظرة جثة سائق لقى مصرعه على يد راكب بسبب الأجرة في عين شمس

جثة، فيتو
جثة، فيتو

 كشفت مناظرة نيابة عين شمس لجثة سائق توك توك لقى مصرعه على يد أحد الركاب بسبب الخلاف حول أجرة التوصيل، أن الجثة لذكر في منتصف العقد الثالث من العمر. 

وأضافت المناظرة أن المجني عليه لقى مصرعه نتيجة إصابته بطعنة نافذة بالقلب أدت إلى تهتك إحدى رئتيه. 

وكان قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة، تلقى بلاغا من الأهالي بنشوب مشاجرة ووجود جثة شخص في شارع العشرين بدائرة القسم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ.

 

مقتل سائق توك توك مقتل سائق توك توك

 وبالانتقال والفحص، تم العثور على جثة سائق توك توك يرتدي كامل ملابسه وبه طعنة في الجسد، وقامت سيارة إسعاف بنقل الجثة الى المشرحة تحت تصرف النيابة. 

وكشف الفحص المبدئى، عن استقلال شاب مع سائق توك توك وطلب توصيله بدائرة القسم، وأثناء السير نشبت مشادة كلامية بسبب أجرة التوصيل، فطلب السائق من الشاب النزول، تطورت المشادة إلى رفض طلبه وقام بطعن المجنى عليه مما أسفر عن مصرعه فى الحال.


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نيابة عين شمس قسم شرطة عين شمس مديرية أمن القاهرة

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