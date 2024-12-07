كرم مطاوع.. اشتهر بالأدوار الرومانسية.. صاحب نظرية فلسفية في الإخراج السينمائي.. و«الشرف هو الكلمة» أبرز مقولاته

كرم مطاوع، فنان قدير من الزمن الجميل، فنان شامل مخرج وممثل مسرحى وسينمائى واستاذ جامعى، بدأ رحلته الفنية عام 1956، قدم أدوارا عظيمة فى المسرح والسينما والدراما، له أعمالا تاريخية ووطنية فى المسرح، واشتهر بالأدوار الرومانسية فى السينما والدراما، صاحب كاريزما خاصة.

ولد كرم مطاوع في السابع من شهر ديسمبر عام 1933 ورحل فى التاسع من نفس الشهر عام 1996، وبين الميلاد والرحيل 63 عاما قضاها في الدراسة بكلية الحقوق وفي المعهد العالي للفنون المسرحية فى تقديم أعماله الفنية، سافر إلى إيطاليا وحصل على الدكتوراة فى الاخراج وعاد ليعمل استاذا بأكاديمية الفنون، كما قام بالتدريس فى معاهد المسرح بمعظم البلاد العربية.

أثار جدلا طوال مشواره الفني

قال عنه النقاد: كرم مطاوع كان الأكثر نبلا بين أبناء جيله لا يتردد فى أن يترك منصبا أو مركزا قياديا رفيعا تضامنا مع فنان ما تعرض للظلم.. شديد التأثر بالمتغيرات السياسية والاجتماعية التى عاصرها، كما أنه أثار جدلا كبيرا برؤيته أن للمخرج الحق فى التصرف مع النص وفق رؤيته، لأن مرور القصة عبر العقل والنفس يجعل المخرج هو المبدع الأول للنص.. لم يتوقف يوما عن التأمل والإبداع، وقالت عنه سيدة المسرح العربى سميحة أيوب إنه أكثر عمقا من أى مخرج أخرج لها فى تعامله مع النصوص المسرحية التى يخرجها، يبحث دائما عما وراء دراما النص ويتأمل أبعاده وما بين سطوره.

تبنى الفنان كرم مطاوع فلسفة خاصة طوال حياته فهو يقول: الحياة بدون الحب تفقد معناها وحلاوتها ومبرر استمرارها، ومن غير الحب لا يمكن للإنسان التنفس والعمل الإبداع، الحب يبني والكراهية تهدم، بالحب نستطيع أن نتفاءل ونحيا سعداء، ونزيد الإنتاج.

الفرافير كانت البداية فى المسرح

قدم كرم مطاوع للمسرح أعمالا خالدة، حيث أخرج 60 مسرحية كانت جميعها لكبار الكتاب المصريين والعالميين، بدأها بالفرافير ليوسف إدريس، وقدم هاملت لوليام شكسبير، والفرافير ليوسف إدريس، وشهرزاد وإيزيس لتوفيق الحكيم، ياسين وبهية لنجيب سرور، والفتى مهران والحسين ثائرًا لعبد الرحمن الشرقاوي، شعب الله المختار لعلي أحمد باكثير ومن المسرحيات التي أخرجها أيضًا مصرع جيفارا، لعبة السلطان، معروف الإسكافي، وطني عكا، العذاب وهواك، جواز على ورقة طلاق وغيرها.

شرف الله هو الكلمة

تأثر كرم مطاوع بمقولة للكاتب عبد الرحمن الشرقاوي في روايته " الحسين ثائرا " التى يقول فيها: بالكلمة تنكشف الغمة، الكلمة نور ودليل تتبعه الأمة، عيسى ما كان سوى كلمة، أضاء الدنيا بالكلمات، الكلمة حصن الحرية، إن الكلمة مسؤولية، إن الرجل هو الكلمة، شرف الله هو الكلمة.

وأضاف كرم مطاوع بتعريفه هو للكلمة فيقول: الكلمة ليست حروفا مطبوعة فى كتاب، هي تعبير عن موقف، الإنسان في الحياة تعبير عن موقف، أيا كانت ميوله وأفكاره، هو دوما يعبر عن موقف بالنسبة لمجتمعه، لمستقبله الكلمة رافد من روافد الثقافة، والثقافة ركيزة من ركائز المجتمع، أنا تعلمت من الكلمة أشياء كثيرة.. تعلمت وجودي وحياتي ودوري وواجبي في المجتمع.

الكلمة ليست فقط التي قرأتها في كتاب، أيضا التي سمعتها من الناس، التي التقطتها من أفواههم. تعلمت من انتمائي إلى حي السيدة زينب ومن التجمعات الجماهيرية للتعبير عن واقع وجداني ديني، تعلمت من الأذكار فى المولد حتى كلام الباعة الجائلين ونداءاتهم، تعلمت من الأذان ومن القرآن.

سيد درويش أول بطولة سينمائية

اتجه كرم مطاوع إلى التمثيل بالسينما فقدم ١٥ فيلمًا بدأها بفيلم "سيد درويش" الذى قام ببطولته، وأنهى مشواره السينمائى بفيلم "المنسي" مع عادل إمام، مرورًا بالمشاغبين الثلاثة، لا تطفئ الشمس، إضراب الشحاتين، اثنين على الهوا، أيضا قدم للشاشة الصغيرة أعمالًا متميزة منها برديس، امرأة مختلفة، الحرملك، الحفار، بلاغ للنائب العام، أرابيسك، وآخرها مسلسل ظلال الماضي الذي لم يكمل تصويره بسبب مرضه.

تولى الفنان كرم مطاوع عدة مناصب منها إدارة مسارح الحكيم والجيب والمسرح الغنائي ثم تولى إدارة المسرح القومي مرتين وترأس قطاع المسرح، وحصل على أكثر من جائزة منها وسام من جمال عبد الناصر، ودرع الفنون من الكويت، سجل سيرته الذاتية وأهم أعماله الفنية حتى عام ١٩٩١ في كتابه "بورتريه كرم مطاوع" الذى يقول فيه عن حياته:

كانت هناك تيارات، كانت منافسة شريفة أعتز بها، هذه المرحلة كلما أتذكرها أعي أنه بقدر عطاء الفنان بقدر ما ينال حب الناس، ومن هنا كانت الطفرة المسرحية في الستينات وما تلاها.

كرم مطاوع وسهير المرشدى وزواج لم يدم

فى حياة الفنان كرم مطاوع زيجات ثلاث كانت الأولى "ميريث فالجوم" أو "مرجريتا" التي تعرف عليها في إيطاليا حيث كان يدرس هناك عام 1962، وأنجب منها التوأمين عادل وكريم، وعملت زوجته مذيعة بالبرامج الموجهة بالإذاعة المصرية، لكنهما انفصلا بعد عدة سنوات، ثم كانت الزيجة الثانية من ايزيس المسرح ـ كما يقول عنها ـ الفنانة سهير المرشدي عام 1971 وأنجب منها ابنته الوحيدة الفنانة حنان مطاوع ودام الزواج طويلًا حيث قدما ثنائيًّا فنيًّا طويلًا في المسرح، حتى وقع الطلاق، ليتزوج من المذيعة ماجدة عاصم واستمر الزواج عامين وانفصلا قبل الرحيل بشهر واحد.

ضعف نظره كان السبب

عن كرم مطاوع قالت الفنانة سهير المرشدي: كرم مطاوع كان ممثلًا عظيمًا ظلم نفسه بالإخراج الذي أخذ كل وقته، لأن المخرج الفنان يكون عليه ضغط كبير في التركيز على جميع عناصر العرض المسرحي، مشيرة إلى أنه كان بطبعه متمرد على الأشياء وهى طبيعة أي فنان، لذلك كانت مواقفه السياسية معروفة، وقد عانينا من ذلك كثيرًا، وعلى الرغم من أن الجميع كان يرى كرم مطاوع كالطاووس، إلا أن قلبه بداخله طفل، وكان نظره ضعيف ويرفض ارتداء نظارة طبية، فكان عندما يراه أحد في أي مكان يعتقد أن كرم مغرورا يتجاهله لكنه في الحقيقة لم يكن يراه أو ينتبه له لاستغراقه في التفكير.

سهير المرشدى وكرم مطاوع مع توفيق الحكيم تمهيد لعرض ايزيس

عشق الفنان كرم مطاوع كتابات توفيق الحكيم، وقال عنه: كان توفيق الحكيم شرقي ومصرى جدا لكن أدواته فى تناول الواقع المصرى كانت من منظور البعد وهذا من سمات الفيلسوف، بحيث كونه مصرى لا يؤثر على قدرته على إحكام العقل والخلوص بمفردات هى فى الواقع مفردات فيلسوف أكثر من أديب أو كاتب، ولا ينبغي أن نغفل أن توفيق الحكيم لم يكن مجرد كاتب مسرحي التقط هوايته فى الكتابة من مجرد نزعة عاطفية ولكن كان مثقفًا وفوق ذلك كان رجل قانون، ورجل القانون كان يعلي العقل علي سائر الحواس الأخرى، وتوفيق الحكيم تلقي المسرح فى فرنسا وتعرف علي كبار الكتاب والمؤلفين وتعرف علي الحركة الأدبية والمسرحية، بجانب أنه تأملي أكثر من كونه وجداني وعاطفي، كان طبيعي أن يكون عقلانيا فى تناوله للمسرح، فكان لديه قدره فى المزج بين الثقافة العربية والثقافة الأجنبية.

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