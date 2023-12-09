كرم مطاوع.. تألق مسرحيًا وسينمائيًا وتليفزيونيًا.. ظلم نفسه بالإخراج.. وحكايات 3 نساء في حياته

كرم مطاوع ، فنان قدير مخرج وأكاديمي وممثل، من رموز الزمن الجميل في مسرح الستينات، يملك موهبة عبقرية لن تتكرر، استطاع من خلالها السيطرة على قلوب الجماهير، عرف بأعماله البارعة في المسرح والسينما والدراما فقدم أعمالًا تاريخية ووطنية في المسرح، وبرع في الأعمال الرومانسية على الشاشتين الصغيرة والكبيرة، رحل في مثل هذا اليوم عام 1996.

في ذكرى ميلاده.. كرم مطاوع المتمرد الذي ظلم نفسه.. وهذه قصة زيجاته الثلاث

ولد كرم مطاوع في شهر ديسمبر عام 1933 ورحل في نفس الشهر عام 1996 وما بين الميلاد والرحيل 63 عاما قضاها في الدراسة بكلية الحقوق وفي المعهد العالي للفنون المسرحية فى تقديم أعماله الفنية حتى ترك لنا تراثا تزخر به المكتبة المصرية خاصة في المسرح حيث قدم 60 مسرحية كانت جميعها لكبار الكتاب المصريين والعالميين، فقدم هاملت لوليام شكسبير، والفرافير ليوسف إدريس، وشهرزاد وإيزيس لتوفيق الحكيم، ياسين وبهية لنجيب سرور، والفتى مهران والحسين ثائرًا لعبد الرحمن الشرقاوي، شعب الله المختار لعلي أحمد باكثير ومن المسرحيات التي أخرجها أيضًا مصرع جيفارا، لعبة السلطان، معروف الإسكافي، وطني عكا، العذاب وهواك، جواز على ورقة طلاق وغيرها.

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البداية مع سيد درويش

وحصل كرم مطاوع على الدكتوراه في الإخراج من إيطاليا وعمل أستاذًا بأكاديمية الفنون وسافر لتدريس الإخراج منتدبًا في معاهد المسرح بالكويت والعراق والجزائر، واتجه كرم مطاوع إلى التمثيل بالسينما وترك وراءه ١٥ فيلمًا بدأه بفيلم "سيد درويش" الذى قام ببطولته، وأنهاه بفيلم "المنسي" مع عادل إمام، مرورًا بالمشاغبين الثلاثة، لا تطفئ الشمس، إضراب الشحاتين، اثنين على الهوا.

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العاشق فى الحرملك

أيضًا قدم للشاشة الصغيرة أعمالًا متميزة منها برديس، امرأة مختلفة، الحرملك، الحفار، بلاغ للنائب العام، أرابيسك، وآخرها مسلسل ظلال الماضي الذي لم يكمل تصويره بسبب مرضه. .

الفنان كرم مطاوع فى شبابه

ونظرا لكفاءته في أعماله شغل كرم مطاوع عدة مناصب منها إدارة مسارح الحكيم والجيب والمسرح الغنائي ثم تولى إدارة المسرح القومي مرتين وترأس قطاع المسرح، وحصل على أكثر من جائزة منها وسام من جمال عبد الناصر، ودرع الفنون من الكويت، سجل سيرته الذاتية وأهم أعماله الفنية حتى عام ١٩٩١ في كتابه "بورتريه كرم مطاوع ".

ويقول كرم مطاوع في سيرته الذاتية "بورتريه كرم مطاوع": كانت هناك تيارات، كانت منافسة شريفة أعتز بها، هذه المرحلة كلما أتذكرها أعي أنه بقدر عطاء الفنان بقدر ما ينال حب الناس، ومن هنا كانت الطفرة المسرحية في الستينات وما تلاها.

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ثلاث زيجات وابنة شهيرة

تزوج كرم مطاوع ثلاث زيجات كانت الأولى "ميريث فالجوم" أو "مرجريتا" التي تعرف عليها في إيطاليا حيث كان يدرس هناك عام 1962، وأنجب منها التوأمين عادل وكريم، وعملت زوجته مذيعة بالبرامج الموجهة بالإذاعة المصرية، لكنهما انفصلا بعد عدة سنوات، ثم كانت الزيجة الثانية من ايزيس المسرح ـ كما يقول عنها ـ الفنانة سهير المرشدي عام 1971 وأنجب منها ابنته الوحيدة حنان مطاوع ودام الزواج طويلًا حيث قدما ثنائيًّا فنيًّا طويلًا في المسرح، حتى وقع الطلاق، ليتزوج من المذيعة ماجدة عاصم واستمر الزواج عامين وانفصلا قبل الرحيل بشهر واحد.

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كان ممثلا عظيما

عن كرم مطاوع قالت الفنانة سهير المرشدي: كرم مطاوع كان ممثلًا عظيمًا ظلم نفسه بالإخراج الذي أخذ كل وقته، لأن المخرج يكون عليه ضغط كبير في التركيز على جميع عناصر العرض المسرحي، مشيرة إلى أنه كان بطبعه متمرد على الأشياء وهى طبيعة أي فنان، لذلك كانت مواقفه السياسية معروفة على يسار الحكم، وقد عانينا من ذلك كثيرًا، وعلى الرغم من أن الجميع كان يرى كرم مطاوع كالطاووس، إلا أن قلبه بداخله طفل، وكان نظره ضعيف ويرفض ارتداء نظارة طبية، فكان عندما يراه أحد في أي مكان يعتقد أن كرم مغرورا يتجاهله لكنه في الحقيقة لم يكن يراه أو ينتبه له لاستغراقه في التفكير.

للفنان كرم مطاوع فلسفة ثقافية في حياته فهو يقول: الحياة بدون الحب تفقد معناها وحلاوتها ومبرر استمرارها، ومن غير الحب لا يمكن للإنسان التنفس والعمل الإبداع، الحب يبني والكراهية تهدم، بالحب نستطيع أن نتفاءل ونزيد من الإنتاج ونحيا سعداء.

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وتأثر كرم مطاوع بمقولة للكاتب عبد الرحمن الشرقاوي في روايته " الحسين ثائرا " التى يقول فيها: بالكلمة تنكشف الغمة، الكلمة نور ودليل تتبعه الأمة، عيسى ما كان سوى كلمة، أضاء الدنيا بالكلمات، الكلمة حصن الحرية، إن الكلمة مسؤولية، إن الرجل هو الكلمة، شرف الله هو الكلمة.

وأضاف كرم مطاوع بتعريفه هو للكلمة فيقول:الكلمة ليست حروفا مطبوعة فى كتاب، هي تعبير عن موقف، الإنسان في الحياة تعبير عن موقف، أيا كانت ميوله وأفكاره، هو دوما يعبر عن موقف بالنسبة لمجتمعه، لمستقبله الكلمة رافد من روافد الثقافة، والثقافة ركيزة من ركائز المجتمع، أنا تعلمت من الكلمة أشياء كثيرة.. تعلمت وجودي وحياتي ودوري وواجبي في المجتمع. الكلمة ليست فقط التي قرأتها في كتاب، أيضا التي سمعتها من الناس، التي التقطتها من أفواههم. تعلمت من انتمائي إلى حي السيدة زينب ومن التجمعات الجماهيرية للتعبير عن واقع وجداني ديني، تعلمت من الأذكار فى المولد حتى كلام الباعة الجائلين ونداءاتهم، تعلمت من الأذان ومن القرآن.

اللغة العربية تكريس لتاريخ شعوب

ويرى الفنان الراحل كرم مطاوع أن اللغة العربية هي التي حوت كل شيء، وهي بسيطة، هي نبض الحضور والحضارة المصرية والإسلامية، هي ليست فقط تعبيرا عن خواطر، بل هي تأكيد لوجدان وتكريس لتاريخ شعوب.

الثقافة هى حركة الفكر فى المجتمع

ويرى أن الثقافة شيء مهم جدا، وهي ليست ترفا أو شغل فراغ.. بل هي إعمال للذهن، هي حركة الفكر في المجتمع، ولكي نحقق التطور في المجتمع يجب تطوير العقل أولا، وكانت في الستينيات ثورة علمية وثقافية أكاديميات ومعاهد، مؤسسات ثقافية سينما ومسرح ودور نشر مجلات وكتاب كل يوم وفنون تشكيلية، وكان هناك جيل بل أجيال من الرواد تتعامل مع أجيال شابة.

كرم مطاوع وابنته الفنانة حنان مطاوع



ويضيف: كانت هناك تيارات، كانت منافسة شريفة أعتز بها، هذه المرحلة كلما أتذكرها أعي أنه بقدر عطاء الفنان بقدر ما ينال حب الناس الانتماء هو سلوك وعطاء وليس وثيقة فى شهادة الميلاد، هو الأسرة والمجتمع، هو ممارسة حياة.