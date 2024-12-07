عامل بورشة نجارة يقتل صديقه بسبب خلافات مالية بسوهاج

لقى عامل بورشة نجارة مصرعه على يد صديقة تعدى عليه بسلاح أبيض سكين بسبب خلافات مالية بينهما بمركز سوهاج، وتم ضبط المتهم.

عامل ورشة نجارة يقتل صديقه بسبب خلافات مالية بينهما بسوهاج

كان اللواء صبرى عزب مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج تلقى بلاغًا من مأمور مركز سوهاج بوصول محمود ا ه ع ع 22 عامًا عامل بورشة نجارة إلى مستشفي سوهاج العام مصابًا بجرح طعني بمنتصف الصدر وآخر بالرقبة وتوفى عقب وصوله ومقيم بمركز سوهاج.

ضبط المتهم والأداة المستخدمة سكين بإرشاده وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة

وأفاد والد المتوفى 59 عامًا عامل واتهم السيد ص ا ا24 عامًا عامل بورشة نجارة ومقيم

بذات الناحية بالتعدي على نجله المذكور بسلاح أبيض كان بحوزته نجم عنه إصابته التي أودت بحياته بسبب خلافات مالية بينهما .



وتم ضبط المتهم والأداة المستخدمة سكين بإرشاده وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة لذات السبب، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجاري العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.

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