إصابة صاحب مطعم بسلاح أبيض على يد شقيقه بسبب خلافات أسرية في سوهاج

أصيب صاحب مطعم بجرح طعني شبه نافذ بالبطن وآخر بالصدر من الناحية اليمنى تعدى عليه شقيقه بسلاح أبيض بسبب خلافات أسرية بينهما بناحية قسم أول سوهاج وتم نقله إلى مستشفي سوهاج العام.



تلقى اللواء صبري عزب مدير أمن سوهاج إخطارًا من مأمور قسم أول سوهاج يفيد بوصول “منصور ا ع ع”، 55 عامًا - صاحب مطعم مأكولات إلى مستشفى سوهاج العام مصابًا "جرح طعني شبه نافذ بالبطن وآخر بالصدر من الناحية اليمنى" ومقيم بقسم أول سوهاج.



وأفادت ابنته “حبيبة م ا ع”، 20 عامًا - طالبة، مقيمة بذات الناحية اتهمت عمها “محمود ا ع ع”، 46 عامًا - بائع، مقيم بذات الناحية بالتعدي على والدها بسلاح أبيض كان بحوزته مما نتج عنه إصابته المشار إليها بسبب خلافات أسرية بينهما.



وعلى الفور تمكنت الأجهزة الامنية بسوهاج من ضبط المتهم وبحوزته الأداة المستخدمة "سكين" وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة لذات السبب وإتهم المصاب بإحداث إصابته "جرح بالساعد الأيمن" وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة للتصرف.

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