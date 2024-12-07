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رياضة

موعد مباراة الأهلي وأورلاندو والقناة الناقلة

فريق الكرة بالأهلي،فيتو
فريق الكرة بالأهلي،فيتو

يلتقي الأهلي مع أورلاندو عصر اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.‏

موعد مباراة الأهلي وأورلاندو بدوري أبطال إفريقيا 

وتنطلق مباراة الأهلي وأورلاندو بايرتس في الثالثة عصر اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وأورلاندو بدوري أبطال إفريقيا 

ومن المقرر أن تنقل مباراة الأهلي وأورلاندو عبر شاشة قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال إفريقيا.  

 

مباراة الأهلي وأورلاندو في دوري أبطال إفريقيا

وتمثل مباراة أورلاندو بالنسبة  للنادي الأهلي أهمية كبيرة حيث يأمل المارد الأحمر في تحقيق الثلاث نقاط  لتعزيز تواجده في صدارة المجموعة الثالثة ومواصلة انطلاقته المميزة في دور المجموعات والتي بدأها بالفوز علي ستاد أبيدجان الإيفواري بنتيجة 4-2. 

كما يسعي الأهلي لتحقيق الفوز أمام نظيره الجنوب أفريقي لمصالحة جماهيره وذلك عقب تعادل الفريق في مباراته الأخيرة مع البنك الأهلي سلبيًّا بدون أهداف في بطولة الدوري الممتاز.  

أما علي الجانب الأخر فيتطلع فريق أورلاندو لخطف الثلاث نقاط من النادي الأهلي وكتابة فوزه الثاني في دور المجموعات بعد الفوز بالجولة الأولى علي حساب شباب بلوزداد الجزائري 2-1 خاصة وأنه يتسلح بعاملي الأرض والجماهير.  

كما يأمل أورلاندو هو الأخر في الفوز بالمباراة لمصالحة جماهيره بعد الخسارة في الدوري الجنوب أفريقي بهدف نظيف أمام ستيلينبوش.  

 

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