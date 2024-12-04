نصفهم في 11 دقيقة، ميلان يقسو على ساسولو بسداسية في كأس إيطاليا

تمكن فريق ميلان من اكتساح نظره ساسولو بنتيجة 6-1 حيث أنهى ميلان الإيطالي الشوط الأول متقدمًا على منافسه ساسولو برباعية نظيفة في اللقاء الذي يجمع الفريقين على ملعب سان سيرو، ضمن مواجهات دور الـ 16 ببطولة كأس إيطاليا.

أهداف ميلان في مرمى ساسولو

سجل رباعية ميلان في الشوط الأول اللاعبين صامويل شوكويزي في الدقيقة 12 وتيجاني ريندرز في الدقيقة 18 وصامويل شوكويزي في الدقيقة 21 ورفائيل لياو في الدقيقة 24.

وفي الشوط الثاني تمكن ميلان من زيادة غلته التهديفية بالهدفين الخامس والسادس عن طريق دافيدي كالابريا في الدقيقة 56 وتامي أبراهام في الدقيقة 62.

وكشف باولو فونسيكا مدرب ميلان، عن تشكيل فريقه أمام ساسولو، الذي ينشط بدوري الدرجة الثانية، على ملعب سان سيرو، في إطار منافسات دور الـ16 لكأس إيطاليا.

فريق ساسولو، فيتو

وقرر فونسيكا الاحتفاظ ببعض لاعبي الفريق الأساسيين على دكة البدلاء مثل الحارس ماينان، والظهير ثيو هيرنانديز، بينما يقود رافائيل لياو وتامي أبراهام هجوم الفريق بلقاء الليلة.

تشكيل ميلان في مواجهة ساسولو

وبدأ فريق أي سي ميلان مباراته أمام ساسولو بتشكيل يضم كلًّا من:

سبورتيلو، كالابريا، توموري، بافلوفيتش، تيراتشيانو، فوفانا، رايندرز، تشوكويزي، لوفتوس تشيك، لياو، أبراهام.

تشكيل ساسولو أمام ميلان

أما فريق ساسولو بدأ مباراته أمام ميلان بتشكيل مكون من:

ساتالينو، باز، أودينتال، موهاريموفيتش، بيراجنولو، يانوني، أوبيانج، كاليجارا، فولباتو، مولاتيري، انتيستي.



جدير بالذكر أن هذه المرحلة من البطولة لا يوجد بها وقت إضافي، لذا، إذا انتهى الوقت الأصلي بالتعادل، فسيتجه الفريقان للعب ركلات الترجيح.

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