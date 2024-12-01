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حوادث

تأجيل محاكمة 37 متهما في خلية التجمع الإرهابية لـ 18 يناير

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قررت  الدائرة الأولى إرهاب اليوم الأحد، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، تأجيل محاكمة 37 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بـ«خلية التجمع الإرهابية»؛ لجلسة 18 يناير لاستكمال مرافعة الدفاع.

خلية التجمع الإرهابية

وكانت النيابة أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات، بعد أن وجهت لهم تهم الإنضمام إلى جماعة إرهابية تهدف إلى تغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على الأفراد والمنشآت العامة بغرض تعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

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وذكر أمر الإحالة: المتهمون من الأول للثالث ومن الخامس وحتى العاشر، ومن الرابع عشر وحتى السابع عشر، ومن التاسع عشر وحتى الثالث والعشرين، والسادس والعشرين والثلاثين، ومن الثالث والثلاثين وحتى الخامس والثلاثين، ارتكبوا جريمة تمويل الإرهاب، وكان التمويل لجماعة إرهابيين ولإرهابيين، بأن جمعوا وتلقوا وحازوا وأمدوا ونقلوا ووفروا أمولا ومستندات ومقرات وأطعمة للجماعة موضوع الاتهام.

وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهمين من الأول، الخامس، السابع، والرابع والثلاثون، والخامس والثلاثون، استخدموا موقعين على شبكة المعلومات الدولية بأن استخدموا تطبيقي "واتس اب"، وتلجرام"، بغرض تبادل الرسائل والتكليفات المتعلقة بأعمالهم الإرهابية في الداخل والخارج.

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الدائرة الأولى إرهاب خلية التجمع الإرهابية محاكمة 37 متهما محكمة الجنايات

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