"زي النهارده" من 13 سنة، حكومة الإنقاذ الوطني تؤدي اليمين أمام المشير طنطاوي

في مثل هذا اليوم، 7 ديسمبر من عام 2011، أي منذ 13 عامًا، أدت حكومة الدكتور كمال الجنزوري، (رحمه الله) (حكومة الإنقاذ الوطني) اليمين الدستورية أمام المشير محمد حسين طنطاوي، القائد العام ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، رحمه الله.

وفي السياق، أدى وزيرا الكهرباء، والتعاون الدولي، اليمين للمرة الرابعة، والثالثة لهم بعد ثورة 25 يناير، بينما يؤدي وزراء الإسكان، والسياحة، والتضامن، اليمين للمرة الثالثة بعد ثورة يناير 2011.

حكومة "الإنقاذ الوطني"

وتشكلت حكومة "الإنقاذ الوطني" من الدكتور كمال الجنزوري رئيسًا للحكومة، واللواء محمد إبراهيم يوسف وزيرا للداخلية، والدكتور حسن يونس وزيرًا للكهرباء، والدكتورة فايزة أبو النجا وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد فتحي البرادعي وزيرًا للإسكان، والدكتور جودة عبد الخالق وزيرًا للتضامن، ومنير فخري عبد النور وزيرًا للسياحة، والدكتور محمد عبد الله غراب وزيرًا للبترول، ومحمد أحمد عطية إبراهيم وزيرًا للتنمية المحلية، ومحمد عبد الفضيل القوصي وزيرًا للأوقاف، ومحمد كامل عمرو وزيرًا للخارجية، ومحمود عبد الرحمن سيد عيسى وزيرًا للصناعة، وعلي صبري وزيرًا للإنتاج الحربي، ومحمد عبد القادر سالم وزيرًا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهشام قنديل وزيرًا للموارد المائية والري، والمستشار عادل عبد الحميد عبد الله وزيرًا للعدل، والدكتور جمال مصطفي محمد السيد وزيرًا للنقل، وممتاز محمد السعيد أبو النور وزيرًا للمالية، واللواء أحمد أنيس وزيرا للإعلام، وتعيين اللواء محمد إبراهيم وزيرًا للداخلية.

فيما وقع الاختيار على حسين مسعود وزيرًا للطيران المدني، وحسين مصطفى وزيرًا للتعليم العالي، ونجوى حسين خليل وزيرة للتأمينات والشؤون الاجتماعية، وفؤاد النواوي وزيرًا للصحة والسكان، وفتحي فكري وزيرًا للقوى العاملة والهجرة، وشاكر عبد الحميد سليمان وزيرًا للثقافة، وجمال العربي وزيرًا للتربية والتعليم، ونادية إسكندر وزيرة للبحث العلمي، ومحمد إبراهيم سيد وزيرًا لشؤون الآثار، ومصطفى حسين وزيرًا لشؤون البيئة، ومحمود رضا إسماعيل عبد الهادي وزيرًا للزراعة واستصلاح الأراضي.

دفع مسيرة العمل الديمقراطي

وكلف المشير حسين طنطاوي حكومة "الإنقاذ الوطني" عقب أداء اليمين، بدفع مسيرة العمل الديمقراطي للوصول إلى مجتمع حر وتسليم إدارة شؤون البلاد للسلطات المدنية المنتخبة من خلال استكمال الانتخابات البرلمانية وإعداد دستور جديد للبلاد وانتخاب رئيس الجمهورية.

أيضا، طالب طنطاوي الحكومة، بضرورة تطوير الأمن لإعادة دفع عجلة الإنتاج وسرعة تحمل أجهزة الأمن بكل مسؤولياتها بما يتيح عودة رجال القوات المسلحة إلى ثكناتها والتفرغ للمسؤولية الأساسية للدفاع عن أرض مصر وسيادتها واتخاذ ما يلزم من إجراءات للتصدي بكل حزم لكل صور وأشكال الفساد والمفسدين.

وطلب من وزراء الحكومة الجديدة، في اجتماعه بهم عقب أداء اليمين، ضرورة الدعم الكامل للشباب لتحقيق أمل الوطن ومستقبله فضلًا عن مطالبته بضرورة تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين وتحقيق أكبر قدر ممكن من فرص العمل المنتجة من خلال الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

ودعاهم إلى ضرورة التصدي لمكافحة الغلاء وارتفاع الأسعار وضبط الأسواق وتفعيل عمل أجهزة الدولة المختصة بالرقابة، ورعاية المناطق والأسر الأكثر احتياجًا والارتقاء بالخدمات فضلًا عن سرعة تقديم جميع أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية لأسر الشهداء ومصابي ثورة 25 يناير.

إعداد برامج إصلاح مالي

وشدد على أهمية إعداد برامج إصلاح مالي لزيادة موارد الدولة وإعادة النظر في حجم الإنفاق العام وتطوير وتحديث منظومة الإعلام وتعزيز العلاقات المصرية الأفريقية، خاصة مع دول حوض النيل وتحمل مصر مسؤولياتها تجاه القضية الفلسطينية ومواصلة السعي لتعزيز التعاون العربي والدولي في مجال الاقتصاد والتجارة والاستثمار.

يشار إلى أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة أصدر، آنذاك، مرسومًا بقانون يمنح رئيس الوزراء، مباشرة الاختصاصات المخولة لرئيس الجمهورية بمقتضى القوانين واللوائح، باستثناء اختصاصات رئيس الجمهورية الواردة بقوانين القوات المسلحة والهيئات القضائية.

وحمل المرسوم بقانون رقم 136 لسنة 2011.

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