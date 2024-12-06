‏هنا الزاهد تكشف حقيقة ارتباطها بـ ‎أحمد حاتم (فيديو)

صرحت الفنانة هنا الزاهد عن حقيقة ارتباطها بالفنان أحمد حاتم عقب انفصالها عن طليقها الفنان أحمد فهمي.

‏هنا الزاهد تكشف حقيقة ارتباطها بـ ‎أحمد حاتم

وقالت هنا خلال لقائها ببرنامج مع ضيفي الذي يقدمه الإعلامي معتز الدمرداش: “إن أحمد حاتم هو زميلي وصديقي وبحب الشغل معاه جدا ومن أبرز تعاوننا الفني فيلم «قصة حب»، والناس حبت الفيلم وحبت الكيميا التي تجمع بين شخصيتينا وطاقتنا الجميلة معا.. لكن لا وجود لقصة حب بيننا”.

هنا الزاهد في برنامج ضيفي

وفي سياق آخر، كانت هنا قد كشفت أسباب تأخرها الدراسي ورسوبها المستمر فى فترة من عمرها.. وقالت: “فرح أختي قالتلي متذكريش علشان ماما ترجعنا المدرسة القديمة وكنت بجيب صفر في كل المواد، حتي لما كنت أخش الفصل المدرسة كانت عارفة مش بعمل الواجب فكانت بتقولي أقفي ورا ونجحت الخطة وقررت والدتي عودتي لمدرستي القديمة”.

وأشارت هنا الزاهد إلى أن الفضفضة تشعرها بالراحة، مضيفة: "بتكلم من غير ما أفكر وممكن أقول حاجة ليها معاني كتير وتتفهم غلط، مؤكدة أنها تعرضت لمشكلات بسبب الفضفضة أمام الكاميرا متابعة: “ومشكلتي إني أنا متسرعة وطيبة ولكن عصبية جدا والأكل هو اللي بيهديني”.

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