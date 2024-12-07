السبت 07 ديسمبر 2024
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حوادث

اليوم، نظر دعوى إلغاء ترخيص تحويل أرض بالقاهرة من سكني إلى ديني

مجلس الدولة، فيتو
مجلس الدولة، فيتو

تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت الطعن المقامة من البابا تواضروس على الحكم الصادر في الإشكال رقم ٧٦/٣٣٧١٠ والالتماس رقم ٧٦/٢٨٩١٧ والقاضي برفض الإشكال على الحكم الصادر في الدعوى رقم ٧٤/١٣١٥٢ والقاضي بإلغاء الترخيص الصادر للقطعة رقم ٩ و١٠ من البلوك رقم ١٤ بالمنطقة الثامنة تقسيم الواحة مدينة نصر القاهرة من سكني إلى ديني (كنيسة).

 

أصدرت حكم بإلغاء الترخيص الممنوح

وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة أصدرت حكم بإلغاء الترخيص الممنوح بتحويل قطعة أرض بمدينة نصر من سكني إلى ديني.

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