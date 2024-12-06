الجمعة 06 ديسمبر 2024
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حوادث

نظر دعوى تحويل قطعة أرض من سكني إلى ديني بمدينة نصر غدًا

مجلس الدولة
مجلس الدولة

تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة،غدا الطعن المقامة من البابا تواضروس  على الحكم الصادر في الأشكال رقم ٧٦/٣٣٧١٠ والالتماس رقم٧٦/٢٨٩١٧ والقاضي برفض الأشكال على الحكم الصادر في الدعوى رقم ٧٤/١٣١٥٢ والقاضي بإلغاء الترخيص الصادر للقطعة رقم ٩و ١٠ من البلوك رقم ١٤ بالمنطقة الثامنة تقسيم الواحة مدينة نصر القاهرة من سكني إلى ديني ( كنيسة).

 

أصدرت حكم بإلغاء الترخيص الممنوح

 وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة أصدرت حكم بإلغاء الترخيص الممنوح بتحويل قطعة أرض بمدينة نصر من سكني إلى ديني.

         

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