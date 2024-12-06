نظر دعوى تحويل قطعة أرض من سكني إلى ديني بمدينة نصر غدًا

تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة،غدا الطعن المقامة من البابا تواضروس على الحكم الصادر في الأشكال رقم ٧٦/٣٣٧١٠ والالتماس رقم٧٦/٢٨٩١٧ والقاضي برفض الأشكال على الحكم الصادر في الدعوى رقم ٧٤/١٣١٥٢ والقاضي بإلغاء الترخيص الصادر للقطعة رقم ٩و ١٠ من البلوك رقم ١٤ بالمنطقة الثامنة تقسيم الواحة مدينة نصر القاهرة من سكني إلى ديني ( كنيسة).

أصدرت حكم بإلغاء الترخيص الممنوح

وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة أصدرت حكم بإلغاء الترخيص الممنوح بتحويل قطعة أرض بمدينة نصر من سكني إلى ديني.

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