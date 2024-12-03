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عائدات السياحة في تونس تتجاوز 2.2 مليار دولار

تونس، فيتو
تونس، فيتو

تجاوزت عائدات السياحة التونسية حتى شهر نوفمبر 2024 الماضي 2.2 مليار دولار أمريكي وسط توقعات بتسجيل رقم قياسي في عدد السياح الوافدين إلى البلاد.

عائدات السياحة التونسية

وبحسب شبكة «روسيا اليوم»، صرح مدير الديوان الوطني للسياحة حلمي حسين للصحفيين يوم الثلاثاء خلال الصالون الدولي للسياحة في توزر جنوب البلاد، بأن عائدات القطاع حتى يوم 20 من شهر نوفمبر بلغت 6.63 مليار دينار تونسي (حوالي 2.2 مليار دولار أمريكي).                                                               

وأفاد حلمي حسين بأن عدد السياح الوافدين إلى تونس بلغ حوالي 9.9 مليون زائر.

عدد السياح الوافدين إلى تونس

وذكر أنه من المتوقع أن يتجاوز العدد 10 ملايين بنهاية العام 2024، مؤكدا أنه رقم قياسي.

وكانت تونس قد سجلت دخول حوالي 9.5 مليون سائح عام 2019 قبل أن يتراجع العدد في السنوات التالية بسبب تفشي وباء كورونا في العالم.

ويساهم قطاع السياحة الحيوي في تونس بنسبة 9% من الناتج المحلي الإجمالي ويوفر قرابة 400 ألف فرصة عمل كما يعد مصدرا أساسيا لاحتياطي النقد الأجنبي.

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