الجمعة 06 ديسمبر 2024
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خارج الحدود

لمراقبة تطورات الوضع عن كثب، إيطاليا تعيد فتح سفارتها في سوريا

وزير الخارجية الإيطالي،
وزير الخارجية الإيطالي، فيتو

أعلن وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي، أنطونيو تاياني، اليوم الجمعة، إعادة فتح سفارة بلاده في العاصمة السورية دمشق بهدف "مراقبة تطورات الوضع في البلاد عن كثب".

إيطاليا تعيد فتح سفارتها في دمشق 


وفي تصريحات على هامش لقاء بمدرسة تدريب قوات الشرطة في روما، قال الوزير تاياني: "لقد قررنا إعادة فتح السفارة في سوريا نظرا للوضع الذي يشهد حالة تغير مستمر".

وأشار رئيس الدبلوماسية الإيطالية إلى أن "هناك قضية تتعلق باللاجئين والنازحين، كما أن هناك حالة من عدم الاستقرار الكبير كما رأينا مع الحرب الأهلية التي توشك على الاندلاع منذ أيام".

السفارة الروسية في سوريا تدعو المواطنين الروس إلى المغادرة فورا

ويأتي ذلك، بعدما حثت السفارة الروسية في سوريا، اليوم الجمعة، المواطنين الروس على مغادرة الأراضي السورية بسبب التطورات الحاصلة هناك.

ونقلت وكالة "تاس" للأنباء عن السفارة الروسية في سوريا دعوتها للمواطنين الروس إلى مغادرة الأراضي السورية بسبب تصاعد الأوضاع. 

وأشارت البعثة الدبلوماسية الروسية إلى أنه ينبغي أن يتم ذلك عبر الرحلات الجوية التجارية من المطارات المتوفرة. 

وجاء في رسالة نُشرت على "تلجرام": "فيما يتعلق بالوضع العسكري السياسي الصعب في سوريا، تذكر السفارة الروسية في دمشق المواطنين الروس الذين يعيشون في الجمهورية العربية السورية بفرصة مغادرة البلاد على متن رحلات تجارية عبر المطارات الحالية".

وكانت الصين دعت أيضا، أمس الخميس، مواطنيها إلى مغادرة سوريا "في أقرب وقت".

وقالت السفارة الصينية في سوريا: "تزداد حاليا حدة الوضع في سوريا، ويتدهور الوضع الأمني العام  نصحت السفارة الصينية في سوريا المواطنين الصينيين في البلاد باستغلال الرحلات التجارية المتوفرة للعودة إلى ديارهم، أو مغادرة البلاد في أقرب وقت ممكن".

 

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إيطاليا دمشق سوريا اللاجئين السفارة الروسية في سوريا

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