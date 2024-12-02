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رياضة

روما يخسر في ملعبه من أتالانتا 0/2 بالدوري الإيطالي

أتالانتا، فيتو
أتالانتا، فيتو

انتهت مباراة روما ضد أتالانتا بنتيجة 0/2، في اللقاء الذي جرى مساء اليوم الإثنين، على ملعب الأوليمبيكو، في ختام مباريات الجولة الرابعة عشر من الدوري الإيطالي لكرة القدم - الكالتشيو.

سجل هدفي أتالانتا في شباك روما، مارتن دي روم في الدقيقة 69، نيكولو زانيولو في الدقيقة 89.

بهذه النتيجة يرفع فريق أتالانتا رصيده إلى 31 نقطة في المركز الثاني خلف نابولي المتصدر بـ 32 نقطة، بينما تجمد رصيد فريق روما عند النقطة 13 في المركز الخامس عشر.

 

تشكيل روما ضد أتالانتا 

ميل سفيلار، جيانلوكا مانشيني، ماتس هوميلز، إيفان نديكا، أنجيلينو، زكي شيليك، بريان كريستانتي، كواديو كونيه، لياندرو باريديس، باولو ديبالا، أرتيم دوفبيك.

 

تشكيل أتالانتا أمام روما

ماركو كارنيسيكي، أوديلون كوسونو، إسحاق هين، سياد كولاسيناك، راوول بيلانوفا، ماتيو روجيري، مارتن دي رون، إيديرسون، شارل دي كيتيلاري، أديمولا لقمان، ماتيو ريتيجي. 

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روما أتالانتا روما ضد أتالانتا الدوري الإيطالي

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