الجمعة 06 ديسمبر 2024
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رياضة

مبابي يخرج عن صمته بعد تراجع نتائج ريال مدريد

مبابي
مبابي

خرج كيليان مبابي نجم ريال مدريد، عن صمته في ظل الانتقادات التي يتعرض لها مؤخرًا، بسبب تراجع مستواه رفقة الميرينجي تزامنًا مع تراجع نتائج الفريق الملكي.

وأهدر كيليان مبابي ركلتي جزاء في الخسارة أمام ليفربول في دوري أبطال أوروبا، وأتلتيك بيلباو في الدوري الإسباني.

وقال مبابي، خلال حوار له مع "كانال بلس" يتم نشره الأحد: "كل يوم يخرج شيء عني، بينما في الحقيقة لم أقل أي شيء لأحد".


وأضاف: "لهذا السبب أجري هذا الحوار الآن، لأنه في مرحلة ما يحتاج الناس إلى سماع ذلك مني".

يذكر أن مبابي شارك في 20 مباراة رفقة ريال مدريد في جميع المسابقات هذا الموسم، نجح خلالها في تسجيل 10 أهداف وصناعة اثنين آخرين.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة مضيفه جيرونا غدًا السبت، ضمن لقاءات الجولة 16 من الدوري الإسباني.

أعلن كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، قائمة فريقه استعدادا لمواجهة جيرونا، غدا السبت، بملعب مونتيليفي، بالجولة الـ 16 من الدوري الإسباني.

ويفقد الميرينجي، عددا من نجومه مثل فينيسيوس، وألابا، وكارفاخال، وميليتاو، وكامافينجا، والذين يغيبون لإصابات مختلفة ولعدم الجاهزية.

قائمة ريال مدريد أمام جيرونا


حراسة المرمى: كورتوا، لونين، سيرجيو ميستري

الدفاع: لوكاس فاسكيز، فاييخو، فران جارسيا، روديجر، فيرلاند ميندي، أسينسيو

الوسط: بيلينجهام، فالفيردي، مودريتش، تشواميني، أردا جولر، داني سيبايوس، تشيما

الهجوم: مبابي، رودريجو، إندريك، إبراهيم دياز، جونزالو

وأكد كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، بأن مواجهة جيرونا، غدا السبت، في الجولة 16 من الليجا، ستكون معقدة.

وأضاف المدرب الإيطالي في المؤتمر الصحفي "جيرونا يبلي بلاء حسنا ويشارك أيضا في دوري أبطال أوروبا".

 وعن الانتقادات الموجهة للملكي، علق "يجب تقبل الأمر، فالفريق ليس في أفضل حالاته".

وتابع "كما هو الحال دائما في كرة القدم، المدرب هو المسئول الأول عن ذلك، والنقد مقبول وأتفهمه، وأحيانا يكون وقودا للتحفيز".

 

وبسؤاله عن تطورات حالة فينيسيوس، أجاب "لقد تعافى بشكل جيد للغاية. لن يكون جاهزا لمباراة الغد، لكنه سيكون جاهزا لدوري الأبطال".

 

وحول عودة ديفيد ألابا، قال: "ساعدنا كثيرًا في التدريبات، لكنه يحتاج إلى شهر آخر. سيعود في يناير المقبل".

وعن معاناة الريال أمام الفرق التي تلعب بأسلوب الضغط العالي، أوضح "صحيح أن ليفربول وبيلباو فريقان يتحليان بالشجاعة التامة، ولحل هذه المشكلة علينا أن نلعب بشكل مباشر أكثر والبحث عن الكرة الثانية".

ونوه "إنها الطريقة الأسهل، الكرة الطويلة والقتال على الكرة الثانية، هذا ما يمكن أن نفعله في المستقبل، ألا نحاول الخروج بالكرة من الخلف كثيرا. لقد لعبنا نهائيات دوري أبطال أوروبا باستخدام هذا النظام، وتعلمت ذلك جيدا في إنجلترا، يمكن لقلبي الدفاع الفوز بالكرة الأولى، لكن المهم هو عندما تسقط الكرة".

 

وعن الحالة التي يمر بها مبابي، علق "أعتقد أنه تحسن كثيرًا من حيث كثافة اللعب. لعب أمام خيتافي 600 متر بأقصى كثافة لعب، وأمام بيلباو 500 متر. علينا أن ندعمه، لكن هذا لا يعني أنه يجب أن يلعب كل مباراة".

 

 

وبسؤاله عن افتقاد الفريق لوجود قائد في غرفة تبديل الملابس، رد "تحدثنا عن ذلك في بداية الموسم. كان على اللاعبين الشباب تحمل المزيد من المسئولية، ومن يوم لآخر يقومون بذلك، كما أن إصابة كارفاخال أثرت علينا كثيرا؛ وألابا، الذي عادة ما يتحمل هذه المسئولية، ليس هنا أيضًا".

 

 

 

 

 

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