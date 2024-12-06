الجمعة 06 ديسمبر 2024
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حوادث

النيابة تكشف سبب حريق شقة في حدائق المعادي

حريق، فيتو
حريق، فيتو

 كشفت تحقيقات نيابة المعادي الجزئية عن سبب حريق اندلع داخل إحدى الشقق السكنية فى منطقة حدائق المعادى.

ماس كهربائي يتسبب في تفحم محتويات شقة بحدائق المعادي

كما كشفت المعاينة الأولية عن حدوث ماس كهربائي أدى لتفحم محتويات الشقة، دون وقوع خسائر بشرية.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالى بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى حدائق المعادى وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء إلى المكان وتمت عملية إخماد الحريق.

ويستمع رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، لأقوال شهود العيان وقاطنى الشقة لكشف ملابسات الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

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