النيابة تحقق في حريق كابينة كهرباء قرب مستشفى بحدائق حلوان

تحقق نيابة حلوان الجزئية في حريق نشب داخل كابينة كهرباء بالقرب من مستشفى بمنطقة حدائق حلوان، جنوب محافظة القاهرة، وانتقل رجال الحماية المدنية لموقع الحريق، وتمت أعمال السيطرة على النيران وإخمادها، دون وقوع خسائر بشرية.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، إشارة من النجدة مفادها نشوب حريق داخل كابينة كهرباء.

وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء لموقع النيران، وفرض كردون أمني، وتمت السيطرة على النيران وإخمادها.

ولم يسفر الحريق عن وقوع خسائر بشرية.

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