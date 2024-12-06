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رياضة

تفاصيل الاجتماع الفني لبطولة إبراهيم مصطفى للمصارعة (صور)

الاجتماع الفني للبطولة،
الاجتماع الفني للبطولة، فيتو

المصارعة، أقيم اليوم الجمعة الاجتماع الفني، لبطولة إبراهيم مصطفى الدولية للمصارعة، والمقرر إقامتها خلال الفترة من 6 وحتى 8 ديسمبر الجاري، على صالة اتحاد الشرطة الرياضي، بمشاركة عدد كبير من المنتخبات.

وشهد الاجتماع حضور كل من، العميد سعيد صلاح رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارعة، والكابتن إبراهيم عادل سكرتير عام الاتحاد، والسيد علي صيوان مندوب الاتحاد الدولي للعبة، بالإضافة لممثلي المنتخبات والدول المشاركة.

وشهد الاجتماع ترحيب العميد سعيد صلاح بالمنتخبات والفرق المشاركة، مؤكدا حرص الاتحاد المصري على تذليل كافة العقبات من أجل خروج البطولة بشكل يليق بسمعة الرياضة المصرية.

ومن جانبه، قال إبراهيم عادل السكرتير العام لاتحاد المصارعة، أن البطولة تشهد مشاركة عدد كبير من المنتخبات القوية، وأن مستوى المنافسات سيكون مرتفع في المصارعة الحرة والرومانية.

ومن جانبه، شدد علي صيوان مندوب الاتحاد الدولي للعبة على تطبيق كافة قواعد الاتحاد الدولي للمصارعة، مشيدا بجهود الاتحاد المصري في إنجاح البطولة وتقديم كل الدعم المطلوب للمنتخبات والفرق المشاركة.

وتقام منافسات البطولة على صالة اتحاد الشرطة الرياضي بالدراسة، في المصارعة الحرة والرومانية وتشهد مشاركة عدد كبير من اللاعبين واللاعبات.

ويشارك في البطولة منتخبات، روسيا وأمريكا والأردن والعراق وبلغاريا والصين وأفغانستان، بالإضافة إلى مصر.

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