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تداول 33 سفينة بميناء دمياط خلال 24 ساعة

ميناء دمياط.. ڤيتو
ميناء دمياط.. ڤيتو

أعلنت هيئة ميناء دمياط اليوم الأحد، بيانًا عن حركة السفن والبضائع بالميناء، جاء فيه إن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية 12 سفينة، بينما غادر 17 سفينة، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 33 سفينة.

حركة الصادر من البضائع العامة

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 30350 طن تشمل: 5500 طن يوريا و1100 طن ملح معبأ و2832 طن بودرة جبس و13998 طن كلينكر و6562 طن أسمنت معبأ و358 طن بضائع متنوعة.

حركة الوارد من البضائع العامة

 

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 54072 طن تشمل: 7359 طن حديد و10500 طن سكر و14750 طن ذرة و9430 طن قمح و4500 طن فول صب و1315 طن خردة و4033 طن ابلاكاش و1450 طن زيت طعام و550 طن خشب زان و700 راس ماشية (عجول تسمين) بإجمالي وزن 185 طن.

ميناء دمياط.. فيتو
ميناء دمياط.. فيتو

 

حركة الصادر من الحاويات بالميناء


بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 786 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 218 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2592 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 141564 طنًا... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 133320 طنًا.

كما غادر عدد 3 قطار بحمولة إجمالية 3777 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا والقليوبية وطنطا، و1 قطار بعد تفريغ عدد 25 حاوية 40 قدم قادم من الاسكندرية،  و3 وحدات نهرية ( بارج ) بعد ان قاموا بتفريغ شحنة تقدر بحوالي ( 1720 طن ) أسمنت معبأ قادمة من محافظة المنيا.. وتحميل شحنة تبلغ حوالى ( 1997 طن ) من القمح متجهه إلى المنيا، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 3393 حركة.

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