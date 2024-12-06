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رياضة

الدوري الإيطالي، التشكيل الرسمي لمباراة إنتر ميلان وبارما

انتر ميلان الايطالي،
انتر ميلان الايطالي، فيتو

الدوري الإيطالي، أعلن سيموني إنزاجي، مدرب إنتر ميلان، تشكيله لمباراة الليلة أمام بارما، على ملعب سان سيرو، لحساب منافسات الأسبوع 15 من الدوري الإيطالي.

قرر سيموني الدفع بثنائية ماركوس تورام ولاوتارو مارتينيز في هجوم الفريق، بحثا عن الثلاث نقاط لمواصلة الضغط على المتصدر نابولي.

تشكيل إنتر ميلان أمام بارما

يبدأ فريق إنتر ميلان مباراته أمام بارما في الجولة الخامسة عشر من الدوري اليطالي بتشكيل مكون من: 

سومير - بيسيك - دي فري - باستوني - دومفريس - باريلا - تشالهان أوجلو - ميخيتريان - ديماركو - تورام - لاوتارو.

ويجلس على مقاعد الإنتر: جوسيب مارتينيز، كاليجاريس، بالاسيوس، دارميان، كارلوس أوجوستو، بوكانان، أصلاني، فراتسي، زيلينسكي، كوريا، طارمي، أرناوتوفيتش.

بارما الايطالي، فيتو
بارما الايطالي، فيتو

تشكيل باراما أمام إنتر ميلان

فيما كشف فابيو بيكيا المدير الفني لـ بارما، عن تشكيل فريقه أما بارما، حيث يبدأ مباراته أما إنتر ميلان بتشكيل يضم كل من 
سوزوكي - هاينو - ديل براتو - بالوج - فاليري - سيمون سوم - كيتا - دينيس مان - كانتشيليري - ميهايلا - بوان بوني.

ترتيب الفريقين في الدوري الإيطالي

ويقبع إنتر بالمركز الثالث بجدول الترتيب برصيد 28 نقطة من 13 مباراة، بفارق 4 نقاط عن نابولي في الصدارة 32 نقطة من 14 لقاء، حيث لدى إنتر مباراة مؤجلة ضد فيورنتينا.

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الدوري الإيطالي إنتر ميلان بارما سيموني انزاجي فابيو بيكيا

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