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رياضة

أتالانتا يفوز على بارما ويتقاسم صدارة الدوري الإيطالي مع إنتر ميلان

أتالانتا، فيتو
أتالانتا، فيتو

نجح فريق أتالانتا في تقاسم صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم، مع فريق إنتر ميلان، بفضل فوزه المثير على مضيفه بارما بنتيجة 3-1 مساء السبت، في إطار الجولة 13 من الكالتشيو.

تفاصيل مباراة بارما وأتالانتا وترتيب الفريقين 

وانتهى الشوط الأول بتقدم أتالانتا بهدفين حملا توقيع ماتيو ريتيجي في الدقيقة 4، وإيديرسون في الدقيقة 39.

وبعد 4 دقائق من بداية الشوط الثاني، رد ماتيو كانتشيليري بهدف لبارما، لكن أديمولا لوكمان سجل هدف تأكيد الفوز لأصحاب الأرض في الدقيقة 75.

ويمتلك أتالانتا وإنتر ميلان 28 نقطة في الصدارة، بفارق نقطتين عن نابولي، و3 نقاط عن فيورنتينا ويوفنتوس ولاتسيو. 

مباريات اليوم في الدوري الإيطالي 

ويلتقي مساء اليوم الأحد، نابولي مع ضيفه روما، ولاتسيو ضد ضيفه بولونيا، وفيورنتينا أمام مضيفه كومو.

 

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