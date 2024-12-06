الجمعة 06 ديسمبر 2024
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سياسة

دفاع النواب: أبعاد دولية في أحداث سوريا قد تدمر المنطقة

مجلس النواب، فيتو
مجلس النواب، فيتو

قال اللواء يحيى كدوانى، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بـ مجلس النواب، إن ما تشهده سوريا حاليا من أحداث هو أمر مقلق، يقف وراءه أطراف دولية هى إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية وتركيا.

زعزعة استقرار  الشرق الأوسط

وأضاف في تصريح خاص لـ فيتو،  أن تلك الأطراف الدولية، تستهدف زعزعة استقرار  الشرق الأوسط ضمن مخطط مزمع لها وخاصة أمريكا،  بمنطقة الشرق الأوسط.

الموقف المصرى من تلك الأحداث السورية

وأشار عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، أن الموقف المصرى من تلك الأحداث واضح، حيث أعلنت مصر عن مساندتها للشعب السورى في الحفاظ علي سلامة أراضيه ورفض الميليشيات التى تعبث بالأراضي السورية.

موقف الجيش السورى

وحول موقف الجيش السورى، قال عضو لجنة الدفاع والأمن القومى: إن ما يتم عبارة عن معارك مختلفة كر وفر وخطط معينة لبعض الأطراف، ولم تنتهى المعركة بعد، ولا يمكن أن نقول هزيمة الجيش السورى.

الصراع بين روسيا وأمريكا علي مسرح الأراضي السورية

وأوضح كدوانى، هناك أبعاد دولية في المشهد السورى، حيث تساعد روسيا بشار الأسد، في مواجهة أمريكا، وبالتالي الصراع بين روسيا وأمريكا علي مسرح الأراضي السورية.

وحول أثر  ذلك علي المنطقة، قال أنه ذلك الصراع يفتح المجال أمام صراع أكبر يدمر المنطقة.

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