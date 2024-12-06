الجمعة 06 ديسمبر 2024
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خارج الحدود

باستدعاء قوات برية وبحرية، إسرائيل تتأهب على حدود سوريا

جيش الاحتلال، فيتو
جيش الاحتلال، فيتو

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، استدعاء قوات جوية وبرية إلى منطقة هضبة الجولان، في ظل التطورات الأخيرة في الملف السوري.  

الاحتلال يتأهب بنشر قواته في الجولان

وزعم جيش الاحتلال في بيان نشره المتحدث باسمه، أفيخاي أدرعي، عبر منصة "إكس": "بناءً على تقييم الوضع الذي أجرته هيئة الأركان العامة والقيادة الشمالية العسكرية منذ يوم أمس، وفي ظل التطورات الجارية في القتال الداخلي في سوريا، تقرر استدعاء قوات جوية وبرية إلى منطقة هضبة الجولان.

وأضاف البيان أن "القوات العسكرية منتشرة في المنطقة الحدودية، مع رفع مستوى جاهزيتها للتعامل مع مختلف السيناريوهات".  

مواجهة كافة السيناريوهات

كما زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيانه أنه يراقب الأحداث ويستعد لمواجهة كافة السيناريوهات، سواء كانت هجومية أو دفاعية، ولن يسمح بوجود أي تهديد قرب الحدود الإسرائيلية، وسيعمل على إحباط أي تهديد يستهدف مواطني دولة إسرائيل.

مناورات ورفع التأهب

وفي وقت سابق، قرر جيش الاحتلال الإسرائيلي إجراء مناورات في الجولان والأغوار الشمالية، ورفع حالة التأهب تماشيًا مع المستجدات في سوريا.

وتمخض الاجتماع بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والأجهزة الأمنية، عن قرار بتسريع نشر وحدات احتياطية إضافية من الجيش على حدود الجولان.

يأتي ذلك، بناء على مخاوف إسرائيلية من أن يعزز حزب الله وجوده العسكري في سوريا.

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