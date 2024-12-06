وفد زراعة النواب يتفقد بحيرة البرلس ومنطقة بحري، والحصري يعلن دعم اللجنة لمشكلات الصيادين

تفقد وفد لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصرى، بحيرة البرلس، وذلك خلال زيارته الميدانية لمحافظة كفر الشيخ.

استعراض مشكلات الصيادين

والتقى الوفد بعدد من الصيادين الذين استعرضوا المشكلات التى تواجههم في الصيد بالبحيرة، والتى في مقدمتها، قيام البعض بالصيد بالكهرباء وكذلك صيد الزريعة، الأمر الذى يهدد مصدر رزقهم.

وقال الدكتور صلاح مصيلحى رئيس جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، بأن الدولة أنفقت على تطوير بحيرة البرلس نحو ١٣ مليار جنيه، مشيرا إلى أنها تعد أفضل بحيرة على مستوى الجمهورية، ووعد بالعمل علي حل مشكلات الصيادين وإزالة المخالفات.

وشدد نواب كفر الشيخ من بينهم النائب يونس عبد الرازق والنائب محمد الصمودى والنائب علي أبو أحمد، علي ضرورة الإسراع في حل تلك المشكلات.

وقال النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة، إن اللجنة حرصت على زيارة البحيرة، ولقاء الصيادين لتفقد أوضاعهم على أرض الواقع، والسعي لحل المشكلات التى تواجههم.

تطوير البحيرات وتنمية الثروة السمكية

وأضاف الحصرى، أن الدولة تبذل جهودا كبيرة في تطوير البحيرات وتنمية الثروة السمكية، مستشهدا بما تم فى بحيرة المنزلة وما تم إنفاقه حتى الآن في بحيرة البرلس.

ووعد الحصرى بدعم اللجنة لمشكلات الصيادين، وتذليل العقبات أمامهم، ليتمكنوا من زيادة الإنتاج السمكى وتحقيق خطة الدولة في ذلك القطاع.

كما تفقد الوفد منطقة بر بحرى بكفر الشيخ، حيث استمع الوفد لمشكلة تقنين أوضاع الأهالي على الأراضي المقام عليها منازلهم.

وجاء ذلك بحضور خالد شعير سكرتير عام محافظة كفر الشيخ.

تشكيل لجنة قانونية ممثلة من هيئة التعمير والتنمية الزراعية

وطمأن النائب هشام الحصري، الأهالي، بشأن المشكلة معلنا التوافق خلال اجتماع الوفد أمس مع محافظ كفر الشيخ الدكتور علاء عبد المعطي علي تشكيل لجنة قانونية ممثلة من هيئة التعمير والتنمية الزراعية وجهاز حماية الثروة السمكية، ومحافظة كفر الشيخ، وذلك لبحث آليات نقل ولايتها لمحافظة كفر الشيخ تمهيدا لتقنين أوضاع الأهالي عليها.

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وفد لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب

ويضم الوفد البرلمانى كل من النائب صقر عبد الفتاح، وكيل اللجنة، النائب حسن أبو قديرة، وكيل اللجنة، النائب مجدى ملك، النائب عادل عبد الوهاب يونس حماد، النائب حمدى حسن، النائب صابر عبد القوى، النائب السيد رحمو، والنائب أحمد إبراهيم الألفى، بالإضافة إلي نواب كفر الشيخ، النائب عبد الحميد دمرداش، النائب علي أحمد والنائب محمد الصمودى والنائب يونس عبد الرازق والنائبة هدى الطنبارى، والنائب سعيد عمارة، بالإضافة إلى يحيى جلال، أحمد العقاد، وعادل حسن، من أمانة اللجنة.

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