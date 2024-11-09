تعرف عن نتائج قرعة بطولة خليجي 26

أوقعت قرعة خليجي 26، صاحب الأرض المنتخب الكويتي، في المجموعة الأولى، إلى جانب قطر والإمارات وعمان.

في حين ضمت المجموعة الثانية من القرعة التي أجريت اليوم بالكويت: العراق والسعودية والبحرين واليمن.



وقسمت اللجنة المنظمة، الفرق المشاركة إلى 3 مستويات، مع تسكين المضيف الكويت بالمجموعة الأولى، والعراق حامل اللقب بالمجموعة الثانية.

في حين جاء منتخبا السعودية وقطر في المستوى الأول، والإمارات والبحرين في المستوى الثاني، وعمان واليمن بالمستوى الثالث.

جدير بالذكر أن منافسات البطولة تنطلق في الحادي والعشرين من ديسمبر، وحتى الثالث من يناير المقبلين.