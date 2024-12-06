الجمعة 06 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

قميص الظاهرة رونالدو وخصلة شعر مارادونا يتصدران مزاد باريس القادم

مارادونا
مارادونا

كشفت تقارير صحفية أن قميص الظاهرة رونالدو نازاريو، الذي ارتداه في نهائي كأس العالم 1998 بين فرنسا والبرازيل، وخصلة من شعر دييجو أرماندو مارادونا، بين أكثر من 200 تذكار رياضي ستعرضها دار "أجوتيس" للمزادات في مزاد علني في باريس يوم 15 من الشهر الجاري.

وبالنسبة للقميص الذي ارتداه رونالدو في النهائي الذي خسرته البرازيل (0-3) أمام فرنسا المضيفة للمونديال، تتوقع دار المزادات أن يجمع ما بين 40 ألفا و80 ألف يورو.

وقال فرانسوا تييري الخبير الرياضي في دار "أجوتيس": "لقد ارتدى قميصين في ذلك اليوم (12 يوليو 1998). إنه القميص الذي ارتداه في الشوط الثاني، هناك بعض البقع من الاستعمال، ربما عندما دهسه فابيان بارتيز"، مشيرا إلى إحدى اللقطات الأسطورية في ذلك النهائي.

ويرتبط القميص أيضًا بواحدة من أكثر الأحداث إثارة للجدل في التاريخ الحديث لكرة القدم البرازيلية، حيث ارتداه رونالدو بعد يوم واحد من تعرضه لأزمة نفسية كادت أن تمنعه من المشاركة في تلك المباراة.

ومازال إرث مارادونا يجذب المستثمرين وعشاق الرياضة على حد سواء، ومن أكثر الأمور التي تلفت الأنظار، إقامة مزاد على خصلة من شعر النجم الأرجنتيني الراحل، يبلغ طولها حوالي 3 أو4 سنتيمترات قصها صديقه ستيفانو سيسي.

ويوضح الخبير الرياضي في "أجوتيس" الذي يتوقع أن تجلب الخصلة ما بين 35 ألف يورو و50 ألف يورو، "تم قص هذه الخصلة في عام 2018، في دبي".

 قميص مارادونا

ومن بين أغلى القطع الرياضية الأخرى، المعروضة للبيع في 15 ديسمبر الجاري، قميص مارادونا الذي يذكّر بمرور 30 عاما على فوز الأرجنتين بكأس العالم 1986 في إيطاليا.

ويتميز القميص، الذي يعود تاريخه إلى عام 2017، بأنه مطبوع عليه صورة اليد اليسرى للنجم الأرجنتيني مع إهداء؛ ويقدر سعره بما يتراوح بين 40 ألف و80 ألف يورو.

وبالإضافة إلى كرة القدم، ستعرض "أجوتيس" أحد المضارب التي استخدمها روجر فيدرر في نهائي ويمبلدون الذي فاز به في عام 2005 على أندي روديك في مزاد علني (تقدر قيمته بين 10 آلاف و15 ألف يورو، وحزام بطولة العالم للملاكمة، الذي فاز به إيفاندر هوليفيلد عام 1996 بعد تغلبه على مايك تايسون وتقدر قيمته بين 40 ألف و80 ألف يورو).
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

رونالدو نازاريو نهائي كأس العالم 1998 فرنسا والبرازيل دييجو ارماندو مارادونا مارادونا البرازيل الأرجنتين الظاهرة رونالدو

مواد متعلقة

ملك الرقم 10.. مارادونا صاحب هدف يد الرب (فيديوجراف)

لاوتارو يعادل إنجاز مارادونا مع منتخب الأرجنتين

بناء على رغبة ابنته، نقل رفات مارادونا إلى ضريح جديد بعد 4 سنوات من وفاته

الأكثر قراءة

سعر أرخص وأغلى باقة للإنترنت الأرضي والهوائي لشركة WE

بيان رسمي من ورثة محمد رحيم حول تقرير الطب الشرعي عن وفاته

بيع ساعة جمال عبد الناصر بـ 840 ألف دولار (فيديو)

سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم 6 ديسمبر 2024

بعد وفاتهما، الصور الأولى لضحيتي الدهس بسيارة لاعب كرة قدم في أوسيم

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا السبت 7- 12- 2024

مطالبات بوقف مذبحة أشجار حديقة الشلالات بالإسكندرية، ومسئولون: نسعى لتطويرها (صور)

تحليل مخدرات وإخلاء سبيل، تفاصيل جديدة في حادث دهس لاعب كرة لـ 3 أشخاص بأوسيم

منوعات

المزيد

بالدبس المغلي،أغرب محاولة انتحار لـ فران في تركيا

بيع ساعة جمال عبد الناصر بـ 840 ألف دولار (فيديو)

بملابس بيضاء كاللؤلؤ، شاهد الحضرة الصوفية في مسجد الرفاعي (فيديو وصور)

الصين تسجل رقما قياسيا في مجال الطاقة الشمسية

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الجمعة 6-12-2024

سعر الألومنيوم اليوم الجمعة 6- 12- 2024 في السوق المحلية

سعر كيلو الأرز الأبيض اليوم الجمعة 6-12-2024 في الأسواق

سعر السكر اليوم الجمعة 6 ديسمبر 2024 في السوق

المزيد

انفوجراف

خطوات تفصل محمد صلاح عن بيكهام.. أفضل صُناع أهداف في تاريخ الدوري الإنجليزي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

معنى «ترهقها قترة»، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي لخواتيم سورة عبس

مفتي الجمهورية: الدين في جوهره شعور بالمسئولية تجاه الخالق والمخلوق (فيديو)

أسماء سورة العاديات ومقاصدها والأحاديث الواردة بشأنها

المزيد
الجريدة الرسمية