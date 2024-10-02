بناء على رغبة ابنته، نقل رفات مارادونا إلى ضريح جديد بعد 4 سنوات من وفاته

كشفت تقارير صحفية إسبانية، بدء تنفيذ نقل رفات أسطورة كرة القدم الأرجنتينية دييجو مارادونا، إلى ضريح جديد في العاصمة بوينس آيرس بعد 4 سنوات على وفاته.



ووفقًا لصحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، فإن المحكمة الجنائية الأرجنتينية وافقت على طلب أبناء مارادونا، بنقل رفاته من مقابر بيا بيستا في ضواحي العاصمة، إلى ضريح جديد يتم تشييده بحي بويرتو ماديرو تكريمًا لأسطورة الكرة الراحل.

وأوضحت أن الضريح سيتم تشييده في العام المقبل 2025، وسيحمل اسم Memorial del Diez أو النصب التذكاري لرقم 10، مشيرة إلى أنه سيكون من السهل الوصول إليه سيرًا على الأقدام، حتى يتثنى للعامة زيارته.



وكان أبناء مارادونا دالما، جيانينا، خانا ودييجيتو تقدموا بإعلان رسمي عن بناء الضريح الجديد في العاصمة، بعدما أعلنوا عن رغبتهم في الأمر وتكريم والدهم منذ ذكرى وفاته الأولى في نوفمبر 2021.

وكشف محامي أسرة مارادونا في تصريحات سابقة للصحفيين عقب تقديم الطلب إلى المحكمة، إن عائلة النجم الراحل تهدف أن تكون عملية النقل يوم 30 أكتوبر وهو ذكرى ميلاد مارادونا.

وتوفى دييجو أرماندو مارادونا قائد منتخب الأرجنتين الأسبق في نوفمبر عام 2020، عن عمر ناهز الـ60 عاما، بعد صراع طويل مع المرض، حيث خضع لعملية جراحية ومكث في المستشفى قبل إعلان وفاته بسبب مضاعفات في القلب، وإصابته بوذمة رئوية حادة.